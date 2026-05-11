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본문 요약

이재명 대통령이 11일 동학농민혁명 132주년을 맞아 "국민주권정부 또한 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아있다"고 밝혔다.

이 대통령은 "사람답게 사는 세상, 모두가 잘사는 대동세상을 꿈꾸며 부당한 권력에 항거하던 동학농민혁명의 정신은 우리의 가슴 속에 꺼지지 않는 등불이 되었다"며 "독립운동과 4.19혁명, 5.18 민주화 운동을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 면면히 이어져 온 그 정신은, 오늘날 대한민국을 세계가 주목하는 모범적 민주주의 국가로 활짝 꽃피운 원천이 되었다"고 말했다.

이 대통령은 "국민주권정부 또한 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아있다"며 "정부는 국민이 나라의 진정한 주인으로서 정당한 권리를 누리고 성장의 결실을 함께 나누는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다.

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이 대통령 “국민주권정부, 1894년 농민들 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아”

입력 2026.05.11 11:21

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 지난 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 11일 동학농민혁명 132주년을 맞아 “국민주권정부 또한 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아있다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 제132주년 동학농민혁명 기념식에서 최휘영 문화체육관광부 장관이 대독한 축사에서 이같이 전했다. 이 대통령은 “이 땅에 고귀한 민주주의의 씨앗을 뿌린 동학농민혁명 참여자들의 우렁찬 함성과 용기, 그리고 고귀한 희생 앞에 깊은 경의를 표한다”며 “백성이 나라의 근본이자 주인임을 일깨운 동학농민혁명은 대한민국 민주주의의 위대한 첫 발걸음이었다”고 밝혔다.

이 대통령은 “사람답게 사는 세상, 모두가 잘사는 대동세상을 꿈꾸며 부당한 권력에 항거하던 동학농민혁명의 정신은 우리의 가슴 속에 꺼지지 않는 등불이 되었다”며 “독립운동과 4.19혁명, 5.18 민주화 운동을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 면면히 이어져 온 그 정신은, 오늘날 대한민국을 세계가 주목하는 모범적 민주주의 국가로 활짝 꽃피운 원천이 되었다”고 말했다.

이 대통령은 “국민주권정부 또한 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아있다”며 “정부는 국민이 나라의 진정한 주인으로서 정당한 권리를 누리고 성장의 결실을 함께 나누는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이어 “소외된 이웃 없이 누구나 공정한 기회를 누리며 ‘다 함께 잘사는 나라’, 우리가 마주한 격차를 뛰어넘어 더 발전되고 성숙한 민주주의를 이루는 ‘국민이 주인인 나라’ 대한민국을 국민 여러분과 함께 만들어 가겠다”고 말했다.

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