대표맛집 시민이 직접 뽑는다···‘구미맛집’ 신규 모집

구미시는 지역을 대표할 우수 음식점을 발굴하기 위해 ‘구미맛집’ 신규 업소를 모집한다고 11일 밝혔다.

‘구미맛집’은 지역의 우수 음식점과 특색 있는 외식 문화를 육성하기 위한 제도로 현재 76개 업소가 지정·운영되고 있다.

올해는 처음으로 ‘시민추천제’를 도입했다. 기존 영업자 신청 중심 방식에서 벗어나 시민이 직접 숨은 맛집을 추천할 수 있도록 해 객관적인 평가 체계를 마련했다. 신규 모집과 함께 기존 지정업소에 대한 전면 재평가도 실시한다.

현장평가는 전문가로 구성된 평가단이 사전 통보 없이 업소를 방문하는 암행평가 방식으로 진행된다. 음식 맛과 위생 상태, 서비스 수준, 업소 운영 전반을 종합적으로 평가해 공정성을 높일 방침이다.

신규 모집 기간은 오는 26일까지다. 구미에 있는 일반음식점 가운데 영업 신고 후 2년이 지난 업소가 신청할 수 있으며 신청서를 작성해 방문·우편·이메일로 접수하면 된다. 시민 추천은 오는 19일까지 온라인폼(QR코드)을 통해 접수한다. 구미시민 누구나 참여할 수 있다.

정성현 구미시장 권한대행은 “시민과 함께 우수한 음식점을 발굴해 외식 문화 활성화와 지역경제 활력으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.