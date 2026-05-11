‘설악무산문화축전’ 15일 개막···청소년문화축전·음식문화 페스티벌 등 운영

강원 속초시는 오는 15일부터 17일까지 사흘간 조양동 엑스포 잔디광장 일원에서 ‘2026 설악무산문화축전’이 진행된다고 11일 밝혔다.

설악무산문화축전은 설악산 신흥사 조실을 지낸 무산 조오현 스님의 화합과 상생 정신을 기리기 위해 마련됐다.

문학과 선, 수행을 통해 한국 불교와 문화예술 발전에 큰 영향을 남긴 무산 스님의 삶과 철학을 문화적으로 계승하는 데 의미를 둔다.

지난해 7만 명의 관람객이 찾는 등 전국적인 문화관광축제로 자리매김하고 있다.

축제는 개막식과 축하 공연을 비롯해 제4회 설악 청소년문화축전, 제3회 설악 음식문화 페스티벌, 무료 문화 체험 부스 운영 등으로 구성된다.

제4회 설악 청소년문화축전에서는 전국 어린이 사생대회, 어린이 합창대회, 청소년 백일장, 청소년 스트리트댄스 페스티벌 등이 열린다. 현재 청소년 스트리트댄스 페스티벌에는 15개 팀, 어린이 합창대회에는 최종 15개 팀이 참가를 확정했다.

백일장과 사생대회에도 각각 136명과 193명이 사전 신청을 완료했다.

청소년문화축전에서는 총 129명의 입상자를 선정해 강원도지사상, 강원도의회의장상, 속초시장상 등을 수여 한다.

총 3400만 원 규모의 시상금과 장학금도 마련된다.

개막식과 폐막식에는 카더가든, 소수빈, 원밀리언, 뉴진스님 등이 출연해 축제 분위기를 달굴 예정이다.

‘제3회 설악 음식문화 페스티벌’에서는 지역 음식업체가 참여해 속초의 다양한 먹거리를 선보인다.

축제 기간 중 사찰음식 체험 프로그램도 함께 운영된다.

오는 16일에는 사찰음식 1급 장인 도림 스님이 참여하는 사찰음식 시연 및 체험 프로그램이 진행된다.

17일에는 금강산 화암사와 함께하는 전통 다과 체험 프로그램이 마련돼 관람객들에게 색다른 불교 음식문화를 소개한다.

축제장에는 모두 55개의 무료 문화 체험 부스도 운영된다.

행사장 내 어린이 놀이터도 함께 운영될 예정이다.

제3회 무산문화대상 시상식은 오는 6월 9일 서울 웨스틴조선호텔에서 개최된다.

문학·예술·사회문화 부문에서 한국 문화예술 발전에 이바지한 인물을 선정해 부문별 상금 1억 원과 상패를 수여 한다.

속초시 관계자는 “‘설악무산문화축전’은 문화와 예술, 전통과 현대가 어우러지는 속초의 대표 축제”라며 “많은 시민과 관광객들이 방문해 특별한 추억을 만드시길 바란다”라고 말했다.