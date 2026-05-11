우리 동네 온열질환 위험도 미리 본다···질병청, 예측정보 일반 공개

국민 누구나 자신이 거주하는 지역의 온열질환 발생 위험도를 사전에 확인할 수 있게 됐다. 그동안 의료기관이나 보건소 등 관계 기관에서만 제한적으로 활용하던 정보가 대중에게 전면 개방된 것이다.

질병관리청과 기상청은 11일 폭염 피해를 예방하기 위해 기상 데이터와 보건 데이터를 결합한 ‘온열질환자 발생 예측정보’를 누리집(건강위해통합정보시스템)을 통해 공개한다고 밝혔다.

이는 기후변화로 폭염이 일상화하면서 사후 대응보다 예방 중요성이 더욱 커진 데 따른 조치다. 실제로 지난해 6월 평균기온은 22.9도로 평년보다 1.5도 높아 1973년 이후 최고치를 기록했다. 같은 해 신고된 온열질환자 역시 4460명으로 전년 대비 20.4% 급증했다.

새로 공개되는 예측 정보는 온열질환자 발생 통계와 기상 변수 등을 고려한 빅데이터 알고리즘을 기반으로 한다. 전국 17개 광역시·도를 기준으로 오늘부터 글피(3일 뒤)까지 온열질환 발생 위험도를 4단계 색깔 지도로 직관적으로 보여준다. 위험 단계뿐만 아니라 일자별 최고 체감온도, 기온, 습도 등 구체적인 기상 지표도 함께 제공된다.

구체적으로 1단계는 ‘발생 가능성이 있는 수준’, 2단계는 ‘일부 지역에서 발생하는 수준’, 3단계는 ‘대부분 지역에서 발생해 피해가 예상되는 수준’, 4단계는 ‘대부분 지역에서 발생해 현저한 피해가 예상되는 수준’을 뜻한다.

다만 질병청은 예측정보가 위험 수준을 사전에 안내하는 ‘참고 지표’라는 점을 강조했다. 1단계라 하더라도 개인 건강 상태나 활동 환경에 따라 온열질환은 언제든 발생할 수 있기 때문이다. 질병청은 물 자주 마시기, 시원하게 지내기, 가장 더운 시간대 야외 활동 자제하기 등 기본적인 예방 건강수칙을 일상에서 적극적으로 실천해야 한다고 당부했다.

임승관 질병관리청장은 “온열질환 발생 예측정보 제공은 폭염으로 인한 건강 피해를 사전에 줄이기 위한 선제적 예방 정책”이라며 “앞으로 기상청 등 부처 협력을 통해 국민이 체감할 수 있는 건강보호 체계를 강화하겠다”고 말했다.