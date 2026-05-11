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본문 요약

LS전선이 한국전력기술과 손잡고 급성장하는 '부유식 해상풍력' 시장 선점을 위한 전략적 협력에 나선다.

LS전선은 자회사인 LS마린솔루션과의 협업을 통해 설계, 제조, 시공, 유지보수를 아우르는 '턴키' 역량을 확보한 만큼, 이번 협약이 수주 경쟁력 제고에 큰 기폭제가 될 것으로 보고 있다.

LS전선 관계자는 "부유식 해상풍력은 초기 설계 단계 참여 여부가 최종 수주를 좌우하는 핵심 요소"라며 "한국전력기술과의 협력을 통해 국내외 시장에서 글로벌 기업들과의 경쟁에서 우위를 점하고 국가 차원의 에너지 전환 사업에도 기여하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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LS전선·한전기술, ‘부유식 해상풍력’ 손 잡는다···설계·시공 ‘원스톱’

입력 2026.05.11 12:00

수정 2026.05.11 12:03

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  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부유식 해상풍력장비 모습. 노르웨이 국영 에너지기업 에퀴노르 이미지 자료

부유식 해상풍력장비 모습. 노르웨이 국영 에너지기업 에퀴노르 이미지 자료

LS전선이 한국전력기술과 손잡고 급성장하는 ‘부유식 해상풍력’ 시장 선점을 위한 전략적 협력에 나선다. 단순한 제품 공급을 넘어 설계 단계부터 양사의 역량을 결합해 글로벌 경쟁력을 극대화한다는 구상이다.

LS전선은 한국전력기술과 ‘부유식 해상풍력 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약의 핵심은 전력계통 설계 초기 단계부터 케이블 사양을 사전에 반영하는 ‘설계 연계형 협력 모델’ 구축에 있다.

부유식 해상풍력은 풍력 터빈 구조물을 바다 위에 띄우는 방식으로, 기존 고정식보다 먼바다에 설치할 수 있어 입지 제약이 적고 대규모 발전이 가능하다. 하지만 파도와 조류에 따라 구조물이 끊임없이 움직이기 때문에, 전력을 전달하는 해저케이블 역시 높은 내구성이 요구된다. 전기적 성능은 물론, 반복적인 기계적 하중과 피로도를 견뎌낼 수 있는 복합 설계가 필수적인 고난도 영역이다.

LS전선은 이러한 환경에 최적화된 ‘다이내믹 해저케이블’을 국내 최초로 개발하며 기술적으로 앞서고 있다. 여기에 육상 발전소 EPC(설계·조달·시공) 분야에서 독보적인 노하우를 가진 한국전력기술의 전력계통 설계 및 해양 환경 분석 기술을 더해 기계·전기 통합 설계의 완성도를 높일 계획이다.

최근 유럽과 일본을 중심으로 부유식 해상풍력 프로젝트가 확대되고 있고, 국내에서도 울산 해역 등을 중심으로 대규모 사업이 가시화되고 있다. LS전선은 자회사인 LS마린솔루션과의 협업을 통해 설계, 제조, 시공, 유지보수를 아우르는 ‘턴키(일괄수주)’ 역량을 확보한 만큼, 이번 협약이 수주 경쟁력 제고에 큰 기폭제가 될 것으로 보고 있다.

LS전선 관계자는 “부유식 해상풍력은 초기 설계 단계 참여 여부가 최종 수주를 좌우하는 핵심 요소”라며 “한국전력기술과의 협력을 통해 국내외 시장에서 글로벌 기업들과의 경쟁에서 우위를 점하고 국가 차원의 에너지 전환 사업에도 기여하겠다”고 밝혔다.

11일 서울 LS용산타워에서 열린 부유식 해상풍력 양해각서(MOU) 체결식에서 김형원 LS전선 에너지·시공사업본부장(오른쪽)과 김태균 한국전력기술 사장이 기념촬영을 하고 있다. LS전선 제공

11일 서울 LS용산타워에서 열린 부유식 해상풍력 양해각서(MOU) 체결식에서 김형원 LS전선 에너지·시공사업본부장(오른쪽)과 김태균 한국전력기술 사장이 기념촬영을 하고 있다. LS전선 제공

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