경찰, 이상동기 범죄에 적극 대응…“검거 시 시도 광수대 즉시 투입”

경찰이 광주에서 발생한 여고생 피습 사건과 같은 이상동기 범죄에 대한 예방과 검거 체계를 강화하겠다는 방침을 밝혔다.

박성주 국가수사본부장은 11일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자회견에서 “이상동기 범죄에 대해서는 매우 엄중한 인식에 따라 지역 경찰뿐 아니라 강력 형사들도 가시적 예방 활동을 추진하겠다”며 “검거 체계와 관련해서는 경찰서에서 발생하는 사건이라도 시도청 광역범죄수사대를 즉시 투입해 대응하겠다”고 밝혔다.

박 본부장은 이어 “피의자 신상 공개도 적극 검토해 국민이 안심하고 일상을 영위할 수 있는 활동을 최대화하겠다”고 밝혔다. 경찰은 우선 취약 시간과 장소에 광역범죄 예방 경찰대, 지역 경찰 등을 집중 배치하고 지자체와 협의해 취약 장소 시설 개선 등에도 나설 계획이다.

박성주 국수본부장은 자본시장법 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장에 대한 구속영장 신청이 검찰에 재차 반려된 데 대해서는 “보완수사 요구 사항을 종합적으로 보고 받아보고 (재신청 검토 여부를) 판단하도록 하겠다”고 밝혔다. 방 의장 구속영장을 두고 검·경이 신경전을 벌이고 있다는 일부 언론 보도에 대해서는 “신경을 써본 적이 없어 동의하기 어렵다”며 “검찰과 잘 협의하고 있다”고 말했다.

8개월째 이어지고 있는 김병기 무소속 의원 수사를 두고는 “아직 몇 가지 의혹들에 대해 수사가 다 끝난 상황이 아니다”며 “제기됐던 의혹들에 대해선 정확한 수사가 마무리되면 결론을 낼 것”이라고 했다. 그러면서 “공석이던 광수단장이 새로 보강됐으니 절차에 따라 수사를 진행하도록 하겠다”고 말했다.

국수본은 올해 1분기 마약 범죄 검거 인원이 지난해 동기 대비 26% 증가했고, 같은 기간 온라인 마약사범 검거 인원도 48% 증가하는 성과를 이뤘다고 밝혔다. 박성주 국수본부장은 “경찰청은 마약범죄 위장수사 TF(태스크포스)를 구성했으며, 관련 법령 정비와 매뉴얼 마련 등 후속 조치도 신속하게 추진할 것”이라며 “앞으로도 마약범죄가 우리 사회에 발붙이지 못하도록 엄정하고 단호하게 대응해 나가겠다”고 말했다.