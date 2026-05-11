스페이스X, ‘신형 스타십 완전체’ 첫 공개…상장 앞두고 오는 15일 우주로

엔진 추력 향상된 ‘스타십 V3’ 2028년 달 착륙선 기술적 모태

일론 머스크가 이끄는 미국 민간우주기업 스페이스X가 자사의 차세대 발사체 스타십의 신형 모델을 공개했다. 오는 15일(현지시간) 시험 발사될 ‘스타십 V3’라는 이 모델은 2028년까지 스페이스X가 개발할 달 착륙선의 기술적인 모태다. 이번 시험 발사는 다음 달로 예상되는 스페이스X의 미국 증권시장 상장 직전 실시되는 것이어서 성공 여부에 관심이 쏠린다.

스페이스X는 10일 SNS를 통해 “스타십 V3가 사상 처음으로 ‘완전체’가 됐다”며 조립이 완전히 끝나 텍사스주 스타베이스 발사장에 기립해 있는 발사체 사진을 게시했다. 사진에는 1단 로켓 ‘슈퍼헤비’ 위에 2단 로켓 ‘스타십 우주선’이 연립 주택처럼 쌓인 채 우뚝 서 있는 모습이 담겼다.

스타십 V3는 총 길이 124ｍ다. 아파트 41층과 맞먹는다. 오는 15일 스타베이스 발사장에서 이륙할 예정이다.

스페이스X는 2023년 4월부터 스타십을 시험 발사했다. 1~6차 발사에서 사용된 스타십 V1은 동체 재사용 등 기초 기술 확보 임무를 맡았다. 7~11차 발사에서 사용된 스타십 V2는 지구 궤도 비행을 하면서 기술 안정화에 주력했다. 12차 발사의 주인공 스타십 V3는 실전 운용 능력 확인을 위해 우주로 떠난다.

스타십 V3의 가장 큰 특징은 강력한 엔진이다. 추력이 약 9000t에 이른다. 반면 스타십 V2는 7590t이다. V3가 20% 강하다. 미국 항공우주국(NASA)이 아르테미스 우주선을 쏘기 위해 사용하는 발사체 ‘우주발사시스템(SLS)’ 추력은 3900t에 그친다. 스타십 V3는 명실공히 인류 최강 발사체다.

이번에 스타십 V3 발사가 성공한다면 미국과 인류의 우주개발 과정에서 중요한 전환점이 만들어질 가능성이 크다. 미국 항공우주국(NASA)은 2028년 아르테미스 4호 소속 우주비행사 2명을 스페이스X가 만든 ‘스타십 HLS’라는 기체에 태워 월면에 내려보낼 예정인데, 스타십 V3는 HLS의 기술적인 모태이기 때문이다. 스타십 V3가 이번 발사에 성공하면 일정 지연 없이 미국인 우주비행사가 월면으로 내려갈 공산이 커진다.

이번 스타십 V3 발사는 다음 달로 예상되는 스페이스X의 미국 나스닥 시장 상장 과정에서 투자 심리에 영향을 줄 가능성이 있다. 스타십은 스페이스X의 기술력을 상징하는 발사체이기 때문이다.

엔진 추력 등에서 종전 모델보다 진보한 스타십 V3가 정상 비행한다면 스페이스X에 지구 궤도는 물론 달과 화성으로 사람과 물자를 수송할 능력이 있다는 점을 보여주는 사례가 될 수 있다. 미국 금융권에서는 스페이스X의 기업가치가 1조7500억달러(약 2570조원)~2조달러(약 2940조원)에 달할 것이라는 전망이 나온다.