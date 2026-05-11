서울 동작구가 단기간 사용 후 버려지는 현수막을 모아 장우산, 여권 케이스, 보냉백으로 새활용 중이라고 11일 밝혔다.

구는 수거한 현수막을 해체 및 선별, 재단, 봉제 과정을 거쳐 새활용 제품으로 재탄생시키고 있다. 각 물품에 들어가는 부자재도 환경 호르몬, 중금속 등 유해 물질이 없는 친환경 소재를 사용했다.

폐현수막으로 제작한 장우산 200개는 지난달부터 구청 1층 로비와 각 동 주민센터에 비치해 필요한 구민들이 빌려 쓰도록 하고 있다. 빌린 장우산은 사용 후 반드시 반납이 원칙이다.

이달부터는 폐현수막을 활용한 여권 케이스를 제작해 배포하고 있다. 제작한 여권 케이스는 1000여 개로, 여권을 신청한 구민들에게 최초 1회에 한해 무료로 제공하고 있다.

폐현수막을 활용한 보냉백은 올해 1월부터 동작구 e커머스 플랫폼 ‘마켓D’에서 신선식품 배송에 사용 중이다. 동작구는 지난해에도 폐현수막을 활용해 장바구니, 에코백, 마대 등을 제작한 바 있다.

구 관계자는 “폐현수막을 새활용 자원으로 전환하는 이번 사업은 환경 보호와 자원 절약을 동시에 실천하는 생활 밀착형 ESG 정책”이라며 “앞으로도 버려지는 자원에 새로운 가치를 더하는 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다.