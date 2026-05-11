전남 15개 시군 범죄취약지에 지능형 스마트폴 확충

전남자치경찰위원회가 이상동기 범죄 예방을 위해 전남 15개 시군에 치안 기반시설을 확충한다. 생활공간에서 발생하는 강력사건에 대한 주민 불안을 줄이고, 취약지역의 신고·감시 체계를 보강하려는 조치다.

11일 위원회에 따르면 화순·장성·영광·진도 등 15개 시군이 ‘2026년 이상동기 범죄예방 치안인프라 구축 공모사업’ 대상지로 선정됐다.

이번 사업은 강력범죄 발생 우려 지역에 지능형 CCTV와 비상벨, 보안등이 결합된 스마트폴 등을 설치하는 내용이다. 스마트폴은 CCTV와 비상벨, 조명 등을 한 기둥에 모은 범죄예방 시설이다.

위원회는 2024년부터 올해까지 3년간 66억원을 투입해 범죄예방 기반시설을 확충하고 있다. 올해 사업비는 총 17억5000만원이며, 도와 시군이 3대7 비율로 분담한다.

최근 광주에서는 생활공간 내 강력범죄가 발생했다. 지난 5일 0시11분쯤 광주 광산구 월계동에서 귀가하던 여고생이 장모씨(24)가 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 두 사람은 일면식이 없었던 것으로 조사됐다. 장씨는 경찰 조사에서 “사는 게 재미없어 죽으려 했다. 죽을 때 누구라도 데려가려 범행했다”는 취지로 진술했다.

위원회는 이번 사업으로 범죄 취약지역의 신고 대응 시간을 줄이고, 야간 보행 환경과 현장 감시 기능을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정순관 전남도자치경찰위원장은 “주민 참여와 시군, 경찰서 협력을 바탕으로 범죄 취약지역에 예방 중심 인프라를 확충하겠다”며 “주민 보호 안전망을 촘촘히 구축하겠다”고 밝혔다.

정순관 전남도자치경찰위원장은 “주민 참여와 시군, 경찰서 협력을 바탕으로 범죄 취약지역에 예방 중심 인프라를 확충하겠다”며 “주민 보호 안전망을 촘촘히 구축하겠다”고 밝혔다.