서울 중구가 올해 3월 발생한 소공동 호텔 화재 사고와 같은 일이 재발하지 않도록 전국 최초로 현장 경험을 담은 ‘외국인 재난대응 매뉴얼’을 제작했다고 11일 밝혔다.

매년 외국인 관광객이 늘어나고 있는 가운데 재난 발생 시 외국인 피해자에 대한 보다 체계적인 대응 필요성이 커진 데 따른 조치다.

매뉴얼은 초기 대응, 편의 지원, 피해 보상 등 3단계로 구성된다. 또 15개 세부 사안에 따라 단계별 필요한 조치를 상세히 기록했다.

특히 언어 장벽으로 재난 정보 접근에 어려움을 겪는 외국인을 고려해 통역 지원과 재난 문자 영어 병기 및 외국인 맞춤형 편의 지원 절차 등을 구체화했다.

초기 대응 단계에서 사상자와 이재민의 여권 소지 여부, 출국 예정일, 동반자 여부 등 출입국 정보와 체류 정보, 부상 정도 등을 신속히 파악해 서울시와 행정안전부 등 관계 기관과 공유하고, 각국 대사관에도 즉시 통보하도록 하는 내용 등도 상세히 담겼다.

한편 소공동 호텔 화재 사고로 당시 외국인 4명이 다치거나 숨졌고, 이재민 106명이 발생했다.

구 관계자는 “이번 매뉴얼이 중구는 물론 서울과 한국을 찾는 외국인들의 안전을 지키는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 위기 대응 역량을 강화해 더욱 안전한 도시를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.