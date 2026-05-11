경찰, ‘달러매각 가짜뉴스’ 유포 8명 적발···“최초 유포자 확인 중”

정부가 달러를 강제로 매각하게 할 것이라는 내용의 가짜뉴스 유포 사건을 수사 중인 경찰이 8명의 신원을 특정했다.

경기남부경찰청은 11일 정례 기자간담회에서 ‘달러 강제 매각설’ 관련 허위 글을 엑스(X·옛 트위터) 등에 문제가 된 13개의 계정을 확인하고, 유포한 계정주 8명의 신원을 특정했다고 밝혔다.

경찰은 이들 중 5명에 대한 조사를 마쳤다. 2명은 조사 일정을 조율 중이다. 나머지 1명은 군인 신분이어서 헌병대에 인계했다.

신원이 특정된 피의자들은 자영업자나 회사원 등으로 금융기관에 종사하는 이는 없는 것으로 확인됐다.

경찰은 이 외에도 문제가 된 계정 5개를 추가로 찾았으나, 해외 계정이거나 해당 업체로부터 자료 회신을 받지 못해 아직 수사 중이다.

이번에 적발된 이들 중 최초 유포자는 없었다. 수사 기록으로 확인되는 최초 유포자는 “나도 다른 곳에서 봤다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “피의자들은 ‘달러 강제 매각설’이 허위임을 인식하고도 글을 쓴 사람들”이라며 “주관적 의견 표명 등 범죄 혐의를 인정하기 어려운 건에 대해서는 수사 대상에서 제외했다”고 밝혔다.