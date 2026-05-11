박찬대 “영종~강화 평화도로 신속 건설”·유정복 “인천발 KTX 인천공항 직결”

더불어민주당 박찬대 인천시장 후보와 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 11일 인천뿐 아니라 서울·경기와 연결되는 철도와 도로 등 인천의 교통지도를 바꾸겠다는 공약을 발표했다.

유 후보는 이날 “인천 어디에 살든, 철도 교통에서 소외되지 않는 도시를 만들겠다”고 약속했다.

이를 위해 인천지하철 1호선을 송도 8공구까지 연장하고, 인천지하철 2호선도 남동구 서창·도림·논현까지 연장하는 것은 물론, 검단구~서해구 청라~제물포구 송림오거리~동인천~송도까지 연결하는 인천지하철 3호선을 건설하겠다고 밝혔다. 또 남동구 구월2지구를 통과하는 용현서창선의 인천지하철 4호선 추진도 약속했다.

이와 함께 강화남단 경제자유구역 지정과 연계해 인천지하철의 강화연장 기반을 만들고, 서울지하철 5호선도 검단·김포 연장 이후 강화까지 연장을 추진하겠다고 설명했다.

특히 올해 말 개통 예정인 인천발 KTX가 인천공항까지 연결될 수 있도록 제2공항철도를 추진하고, 인천~제주 뱃길을 다시 열겠다고 강조했다.

박 후보는 인천의 철도망과 도로망을 혁신하겠다고 약속했다.

박 후보는 수도권광역급행철도(GTX) D(Y)·E 노선을 취임 즉시 국토교통부와 협의해 제5차 국가철도망 구축계획에 반영시켜 조기 착공하겠다고 밝혔다. 또 인천 원도심을 남북으로 가로막은 단절의 상징인 경인선을 지하화하고, 남동~연수구~서울을 접근성을 높이는 제2경인선도 현실로 만들겠다고 설명했다.

이와 함께 인천지하철 2호선 주안연수선 신설과 송도·영종 트램·인천지하철 2호선 고양 연장, 수인선 만석동 연장 등도 추진하겠다고 밝혔다.

박 후보는 동서 5축, 남북 6축을 연결하는 격자형 순환도로망으로 인천 전역을 촘촘하게 엮겠다고 밝혔다.

인천~안산을 잇는 수도권 제2순환고속도로의 신속 추진과 검단~청라~동인천~송도를 잇는 중봉대로를 고속화하겠다고 공약했다. 또 인천신항~남동산업단지를 지나 검단까지 인천동부간선도로를 신설하고, 인천공항 고속도로의 청라IC를 확장하고, 검단IC를 신설해 혼잡도를 낮추겠다고 밝혔다.

특히 영종~신도를 잇는 신도평화대교가 올 하반기에 개통하면 정부와 협력해 영종~강화 평화도로를 국도로 지정, 신속하게 건설에 착수하겠다고 강조했다.