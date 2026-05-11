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박찬대 “영종~강화 평화도로 신속 건설”·유정복 “인천발 KTX 인천공항 직결”

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더불어민주당 박찬대 인천시장 후보와 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 11일 인천뿐 아니라 서울·경기와 연결되는 철도와 도로 등 인천의 교통지도를 바꾸겠다는 공약을 발표했다.

박 후보는 동서 5축, 남북 6축을 연결하는 격자형 순환도로망으로 인천 전역을 촘촘하게 엮겠다고 밝혔다.

인천~안산을 잇는 수도권 제2순환고속도로의 신속 추진과 검단~청라~동인천~송도를 잇는 중봉대로를 고속화하겠다고 공약했다.

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박찬대 “영종~강화 평화도로 신속 건설”·유정복 “인천발 KTX 인천공항 직결”

입력 2026.05.11 15:21

  • 박준철 기자

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11일 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보가 기초단체장 후보들과 함께 교통 공약을 발표하고 있다. 박찬대 후보 캠프 제공

11일 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보가 기초단체장 후보들과 함께 교통 공약을 발표하고 있다. 박찬대 후보 캠프 제공

더불어민주당 박찬대 인천시장 후보와 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 11일 인천뿐 아니라 서울·경기와 연결되는 철도와 도로 등 인천의 교통지도를 바꾸겠다는 공약을 발표했다.

유 후보는 이날 “인천 어디에 살든, 철도 교통에서 소외되지 않는 도시를 만들겠다”고 약속했다.

이를 위해 인천지하철 1호선을 송도 8공구까지 연장하고, 인천지하철 2호선도 남동구 서창·도림·논현까지 연장하는 것은 물론, 검단구~서해구 청라~제물포구 송림오거리~동인천~송도까지 연결하는 인천지하철 3호선을 건설하겠다고 밝혔다. 또 남동구 구월2지구를 통과하는 용현서창선의 인천지하철 4호선 추진도 약속했다.

이와 함께 강화남단 경제자유구역 지정과 연계해 인천지하철의 강화연장 기반을 만들고, 서울지하철 5호선도 검단·김포 연장 이후 강화까지 연장을 추진하겠다고 설명했다.

특히 올해 말 개통 예정인 인천발 KTX가 인천공항까지 연결될 수 있도록 제2공항철도를 추진하고, 인천~제주 뱃길을 다시 열겠다고 강조했다.

박 후보는 인천의 철도망과 도로망을 혁신하겠다고 약속했다.

박 후보는 수도권광역급행철도(GTX) D(Y)·E 노선을 취임 즉시 국토교통부와 협의해 제5차 국가철도망 구축계획에 반영시켜 조기 착공하겠다고 밝혔다. 또 인천 원도심을 남북으로 가로막은 단절의 상징인 경인선을 지하화하고, 남동~연수구~서울을 접근성을 높이는 제2경인선도 현실로 만들겠다고 설명했다.

이와 함께 인천지하철 2호선 주안연수선 신설과 송도·영종 트램·인천지하철 2호선 고양 연장, 수인선 만석동 연장 등도 추진하겠다고 밝혔다.

박 후보는 동서 5축, 남북 6축을 연결하는 격자형 순환도로망으로 인천 전역을 촘촘하게 엮겠다고 밝혔다.

인천~안산을 잇는 수도권 제2순환고속도로의 신속 추진과 검단~청라~동인천~송도를 잇는 중봉대로를 고속화하겠다고 공약했다. 또 인천신항~남동산업단지를 지나 검단까지 인천동부간선도로를 신설하고, 인천공항 고속도로의 청라IC를 확장하고, 검단IC를 신설해 혼잡도를 낮추겠다고 밝혔다.

특히 영종~신도를 잇는 신도평화대교가 올 하반기에 개통하면 정부와 협력해 영종~강화 평화도로를 국도로 지정, 신속하게 건설에 착수하겠다고 강조했다.

11일 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 교통 공약에 대해 설명하고 있다.

11일 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 교통 공약에 대해 설명하고 있다.

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