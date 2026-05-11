‘수직정원’설치한 공공기관 공기질 향상···미세먼지 80%이상 줄어

서울시농업기술센터, 수직정원 조성결과 발표

서울시농업기술센터는 시민들의 이용이 많은 공공 실내 공간에 공기 정화 식물을 활용한 수직 정원을 조성한 결과 실내 공기질 개선 효과를 확인했다고 11일 밝혔다.

센터는 2023년 서울동부지법에 이어 2024년 성북구립휘트니스센터(성북구도시관리공단), 2025년 서울시의회 등 총 세 곳에 수직 정원을 조성했다.

각 수직 정원에는 자동 관수 장치와 공기질 검사 장비를 설치해 미세먼지·초미세먼지·휘발성유기화합물·이산화탄소 등 실내 공기질 변화를 측정했다.

측정 결과 서울동부지법은 수직 정원 조성 전후로 미세먼지가 101.7㎍/㎥에서 18.0㎍/㎥로 82.3% 감소했다. 초미세먼지도 80.4㎍/㎥에서 13.2㎍/㎥로 83.6% 낮아진 것을 확인했다. 휘발성유기화합물(61.1%↓), 포름알데히드(61.3%↓) 정화 효과도 확인됐다.

서울시의회는 일반 사무실과 수직정원 공간의 공기 질을 비교 측정한 결과, 미세먼지가 일반 사무실 18.8㎍/㎥, 수직정원 공간 12.0㎍/㎥로 수직정원의 미세먼지가 36.0% 낮게 측정됐다. 총휘발성유기화합물은 일반 사무실 대비 91.2%, 이산화탄소는 21.0% 낮은 수준으로 측정됐다.

센터는 “이번 시범사업을 통해 수직정원이 단순한 실내 미세먼지 저감을 넘어 공간의 쾌적성·미관 개선, 이용자 만족도 향상에도 긍정적인 효과가 있음을 수치로 확인했다”고 설명했다.

조상태 서울특별시농업기술센터 소장은 “수직정원은 실내 미세먼지와 휘발성유기화합물을 줄이는 데 도움을 줄 뿐 아니라 공간을 더욱 쾌적하고 편안하게 만드는 효과가 있다”며 “앞으로도 시민들이 일상 속 공공 공간에서 식물의 공기정화 효과와 치유적 가치를 체감할 수 있도록 다양한 도시농업·치유농업 사업을 추진하겠다”고 말했다.