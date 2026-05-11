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청와대 “나무호 등 민간선박에 대한 공격 용납 안 돼…강력 규탄”

입력 2026.05.11 15:36

수정 2026.05.11 16:24

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위성락 국가안보실장이 16일 청와대 브리핑룸에서 대통령 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.04.16 청와대사진기자단

위성락 국가안보실장이 16일 청와대 브리핑룸에서 대통령 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.04.16 청와대사진기자단

청와대는 11일 이란 호르무즈 해협에서 정박 중이던 한국 선박 나무호가 미상의 비행체 2기에 의해 피격된 것으로 확인된 데 대해 “우리 정부는 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로서 이를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 이날 청와대 브리핑에서 이같이 언급한 뒤 “추가 조사를 통해 공격의 주체, 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해 나가고 그에 따라 필요한 대응 조치도 고려해 나갈 것”이라고 말했다.

위 실장은 “미상의 비행체 2기가 나무호 선미 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했고, 진동을 동반한 화염과 연기가 발생했다”며 “사고 당시 해수면보다 1∼1.5ｍ 상단 부분에 선박 파손이 있었다는 점이나 파손 패턴 등을 고려하면 기뢰나 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다”고 설명했다. 그는 “비행체 관련 정보에 대해서는 추가적인 조사가 필요한 상황”이라고 했다.

위 실장은 “이러한 사건이 재발하지 않도록 유관국들과 소통하고, 인근 해협에 위치한 우리 선박과 선원의 안전을 강화하는 노력을 배가할 것”이라며 “한국을 포함한 모든 선박의 안전 보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 노력에 지속적으로 동참하겠다”고 말했다.

청와대 고위 관계자는 “일반 상선에 대한 공격이 규탄의 대상이라는 것은 분명하지만 지금 공격의 주체를 특정하고 있지 않고 특정하기 위한 노력을 하고 있는 단계”라며 “판단이 서는 대로 적절한 수위의 대처를 할 것”이라고 말했다.

이 관계자는 미국이 호르무즈 해협 항행 안전 확보를 위해 한국에 제안한 다국적 안보협의체인 해양자유구상(MFC) 참여 가능성이 더 커졌는지를 두고는 “꼭 그렇게 직접 연결시킬 정도까지는 아니라고 생각한다”고 답했다.

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