날씨는 더워지고, 소비자 취향도 변하고···“감귤 신품종이 필요해” 개발 속도

제주, 2030년까지 3품종 만감류 육성 기후변화 속 안정적인 생산·기능성 성분 함유 목표

제주도가 급변하는 기후와 소비 트렌드에 발맞춰 만감류 신품종 개발에 속도를 더한다.

제주도농업기술원은 오는 2030년까지 새로운 만감류 3품종을 추가로 육성할 방침이라고 11일 밝혔다.

도농기원은 앞서 2011년부터 가을향, 달코미, 설향, 우리향, 맛나봉, 레드스타 등 만감류 6품종을 자체 개발한 바 있다.

신품종 개발은 기후변화로 인한 품질 저하와 생산 차질에 대응하기 위한 농업 분야의 핵심 과제 중 하나다. 실제 레드향 등 일부 품종은 매년 기세를 더하는 폭염으로 인해 열매 껍질이 갈라지는 ‘열과’ 피해가 속출하고 있다.

껍질을 벗기기 쉽고 기능성 성분을 함유한 과일을 선호하는 소비 시장의 변화도 이번 개발의 주요 배경이다. 겨울철에 편중된 감귤 출하 시기를 다변화함으로써 소비자 선택권을 확대하고, 농가의 가격 경쟁력을 제고하는 전략적 접근도 필요한 상황이다.

도는 이 같은 전략에 맞춰 재배 안정성이 높고 시장 수요를 충족할 맞춤형 신품종 3종 개발을 추진 중이다. 이번 육성 목표는 연내 수확이 가능한 노지 재배 만감류, 수확기 분산을 위한 2~4월 성숙형 고품질 시설 만감류, 껍질 벗김이 쉽고 안토시아닌 등 기능성 성분을 함유한 만감류 등 총 세 가지 방향에 집중돼 있다.

도는 이를 위해 매년 교배를 통해 얻은 개체의 품질과 생육 특성을 조사한 후 육종 목표에 부합하는 17계통을 선발해 평가하고 있다. 최종적으로는 2030년까지 우수한 3계통을 품종화할 계획이다.

특히 도농기원은 안토시아닌 등 기능성 성분을 함유한 적육계 만감류 선발에 분자마커 기술을 도입했다. 이 기술은 발아 초기에 주요 형질을 판별하는 기법으로, 육종 기간을 단축할 수 있다. 도는 이 기술을 활용하면 기존에 열매가 맺힐 때까지 약 7년이 걸렸던 품종 선별 기간을 2년 정도로 대폭 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김어진 농업연구사는 “신품종 개발은 기후변화 속에서 농가의 품종 선택 기회를 넓히고 소비자의 다양한 요구에 부응하기 위한 것”이라면서 “조기 선발 기술을 적극 활용해 육종 기간을 단축할 예정”이라고 말했다.