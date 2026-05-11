대통령 질타한 산림사업법인 문제 칼 빼들어···산림청, ‘정상화 추진단’ 가동·전수조사

이재명 대통령이 실질적 대책을 마련하라고 지시한 산림사업법인 문제와 관련해 산림청이 전수조사에 들어간다.

산림청은 박은식 청장을 단장으로 하는 ‘산림사업법인 비정상의 정상화 추진단’을 구성해 법인 전수 조사에 착수한다고 11일 밝혔다.

산림사업법인은 ‘산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률’에 따라 각 시도에 등록을 하고, 개인 소유 산림을 대상으로 조림과 숲가꾸기 등 산림사업을 수행하는 업체다. 이들은 주로 시·군에서 발주하는 산림사업을 수행하는데 최근 사업 수주를 위해 지역을 옮겨다니며 서류상에만 존재하는 회사(페이퍼컴퍼니)를 설립하거나 자격증을 불법 대여하는 사례 등이 문제가 됐다. 이들 가운데 일부 업체들은 부실시공을 하고 폐업을 해버리는 사례도 있는 것으로 전해졌다.

산림청은 이에 따라 산림사업법인에 대한 전수조사를 실시하고, 이들이 수행한 사업들에 대해서도 집중 점검을 실시하기로 했다. 일차적으로 모니터링을 통해 자격증 대여가 의심되는 업체들을 선정해 조사에 들어갔으며, 나머지 업체들에 대해서도 오는 22일까지 실태 조사를 진행할 방침이다. 산림사업법인이 수행한 산불피해지 복구 조림과 숲가꾸기 등 산림사업에 대해서는 다음달 12일까지 현장검검을 마칠 계획이다.

이번 조사에는 산림청과 지방자치단체뿐 아니라 시민단체 등에서 외부 전문가도 참여한다. 산림청은 조사 결과에 따라 위법행위가 확인되면 즉각적으로 시정·보완 명령과 수사의뢰, 고발 등 필요한 행정조치를 취할 예정이다. 부실한 산림사업법인은 시장 퇴출을 추진하고, 현행 법인 등록·관리제도를 포함해 산림사업시스템 전반에 대한 개선 방안도 마련한다.

박은식 산림청장은 “산림사업법인의 위법·부실 문제는 국민 눈높이에서 보면 산림행정에 대한 신뢰의 문제인 만큼 철저히 조사해 바로 잡겠다”며 “불법·부실 관행을 근본적으로 개선하고 신뢰할 수 있는 산림행정 체계를 확립해 나갈 것”이라고 밝혔다.

앞서 산림사업법인의 부실 문제가 언론 보도를 통해 알려지자 이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 “왜 언론이나 야당 의원들이 자료를 요구한 뒤에야 이런 문제를 발견하느냐”고 질타하며 “실질적 대책을 만들라”고 지시했다.