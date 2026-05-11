유럽 5대 리그 첫 여성 감독 에타, 마인츠 상대로 첫 승리

11일 독일 마인츠의 메바 아레나. 경기 종료 휘슬이 울리는 순간 벤치 앞에 있던 마리 루이제 에타 우니온 베를린 감독(35)은 두 팔을 들어 올렸다. 베를린 선수들을 비롯해 패배한 홈팀 마인츠의 스태프, 취재진 등이 그를 껴안으며 축하했다.

에타 감독의 우니온 베를린은 2025~2026 분데스리가 33라운드 마인츠 원정에서 3-1로 승리했다. 분데스리가를 넘어 유럽 5대 리그 최초 여성 감독이 4경기 만에 첫 승리를 챙긴 순간이었다. 직전 3경기에서 1무 2패로 아쉬움을 삼켰던 그는 “기쁘다. 늘 이기고 싶었다. 오늘도 그랬다. 오늘 우리가 승리한 방식도 마음에 든다”고 활짝 웃었다.

에타 감독은 지난달 성적 부진으로 슈테판 바움가르트 감독이 경질되면서 감독 대행으로 부임했다. 축구계 ‘유리천장’을 깼다는 호평도 있었지만, 여성 지도자가 과연 남자 선수들을 이끌 수 있겠느냐는 조롱도 있었다. 그러나 우니온 베를린은 에타 감독의 성별이 아닌 능력을 알기에 지휘봉을 맡겼고, 에타 감독 역시 3월 이후 첫 승리로 보답했다. 우니온 베를린은 최종전 결과와 상관없이 승점 36점을 확보해 12위로 1부 잔류를 확정했다.

에타 감독은 우니온 베를린에서 여성 지도자의 새 역사를 쓰고 있다. 그는 2023년 우니온 베를린의 수석 코치로 임명되면서 기대를 모았다. 이후 우니온 베를린 19세 이하(U-19) 남자팀 감독을 맡으며 내공을 쌓았고, 이번에는 1군팀의 1부 잔류라는 성과까지 냈다.

첫 시작은 불운했다. 데뷔전이었던 볼프스부르크와 홈 경기에서는 골대 불운 속에 1-2로 졌다. 라이프치히 원정에서는 1-3으로 완패하며 3연패의 늪에 빠졌다. 다행히 에타 감독은 지난 2일 쾰른과 홈 경기에서 0-2로 끌려가던 경기를 2-2 무승부로 만들며 한숨을 돌렸고, 이날 마인츠라는 만만치 않은 상대를 상대로 승리까지 따냈다. 에타 감독은 “그저 맡은 일을 최대한 잘 해내고 싶었다. 승점을 따내고 승리를 손에 넣는 데 집중하려고 했다”면서 “매일 노력했기에 오늘 승점 3점을 얻을 수 있었다. 나에게는 그게 정말 중요했다”고 말했다.

첫 승리를 거둔 에타 감독은 이제 유종의 미를 꿈꾼다. 오는 16일 아우크스부르크와 최종전은 당분간 그가 분데스리가 사령탑으로 활동하는 마지막 경기가 될 가능성이 크다. 에타 감독은 이미 다음 시즌부터 우니온 베를린 여자팀 감독직을 맡기로 합의했다.

마인츠에서 뛰고 있는 국가대표 미드필더 이재성은 이날 복귀전을 치르며 2026 북중미 월드컵에 대한 기대감을 높였다. 이재성은 지난달 10일 왼발 엄지발가락 골절 진단을 받았다. 지난달 28일 러닝을 시작한 그는 하이덴하임과 최종전 복귀를 고려했으나 예상보다 빠르게 이날 교체 투입됐다. 부상으로 그라운드를 떠난 지 꼭 한 달 만이었다.