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이란전 장기화에 걸프국들 ‘탈석유 비전’도 흔들···“분쟁 끝나도 장기적 피해 이어질 것”

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본문 요약

대이란 전쟁이 장기화하면서 에너지에 의존했던 기존 산업 구조를 바꾸기 위한 걸프국가들의 경제 발전 프로젝트가 장기적으로 위협에 처하고 있다는 분석이 나온다.

걸프국가의 경제를 떠받치고 있는 이주노동자들이 걸프 지역 체류를 재고하면서 부동산 산업이 큰 타격을 받고 있는 것으로 알려졌다.

석유와 액화천연가스 등 에너지 산업을 주축으로 성장했던 걸프 국가들은 최근 기존의 국가 수입원 구조에서 벗어나기 위해 노력해왔다.

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이란전 장기화에 걸프국들 ‘탈석유 비전’도 흔들···“분쟁 끝나도 장기적 피해 이어질 것”

입력 2026.05.11 16:12

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

사람들이 6일 아랍에미리트연합 두바이 부르즈 칼리파 앞을 지나가고 있다. AP연합뉴스

사람들이 6일 아랍에미리트연합 두바이 부르즈 칼리파 앞을 지나가고 있다. AP연합뉴스

대이란 전쟁이 장기화하면서 에너지에 의존했던 기존 산업 구조를 바꾸기 위한 걸프국가들의 경제 발전 프로젝트가 장기적으로 위협에 처하고 있다는 분석이 나온다.

워싱턴포스트(WP)는 10일(현지시간) 미국과 이란의 전쟁으로 세계적인 금융 중심지이자 관광 허브, 기술 강국으로 부상하고 있는 걸프국들의 장기적인 경제 전망이 시험대에 올랐다고 전했다.

관광 산업도 치명적인 영향을 받고 있다. 세계관광여행협의회에 따르면 개전 이후 몇 주 동안 중동 지역 관광 산업은 하루 최소 6억달러(약 8824억원) 손실을 봤다. 대표적인 관광지인 아랍에미리트연합(UAE)의 두바이 등에서는 한때 관광객들로 북적였던 호텔과 식당들이 폐업하고 있다.

이어진 공습으로 역내 불안정성이 커지면서 걸프 국가들에 사무실을 둔 금융 회사들이 해당 지역에서 산업을 확장하는 것을 우려하는 분위기도 있다. 이란군의 공습이 이어지면서 걸프 지역의 부동산에 대한 수요도 감소하는 중이다. 걸프국가의 경제를 떠받치고 있는 이주노동자들이 걸프 지역 체류를 재고하면서 부동산 산업이 큰 타격을 받고 있는 것으로 알려졌다.

노동자들이 지난해 7월18일 아랍에미리트연합 두바이 중심가에서 공사를 하고 있다. AFP연합뉴스

노동자들이 지난해 7월18일 아랍에미리트연합 두바이 중심가에서 공사를 하고 있다. AFP연합뉴스

석유와 액화천연가스(LNG) 등 에너지 산업을 주축으로 성장했던 걸프 국가들은 최근 기존의 국가 수입원 구조에서 벗어나기 위해 노력해왔다. 2016년 발표된 사우디아라비아의 ‘비전 2030’은 석유에 의존한 경제 구조에서 벗어나 신도시 건설, 관광 및 제조업 확대 등을 새로운 산업 분야로 내세웠다. UAE는 과학 기술 분야의 교육 및 산업 확장을 목표로 설정한 ‘센터니얼 2071’을 2017년 발표한 바 있다. 카타르와 쿠웨이트 등도 각각 ‘국가비전 2030’ ‘신쿠웨이트비전 2035’를 추진하고 있다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 석유 수송이 막혀 국가 비전 사업에 필요한 자금 조달도 어려운 상황이라는 분석이 나온다. 특히 호르무즈 해협을 우회할 수 있는 송유관을 가지고 있지 않은 바레인, 쿠웨이트는 매달 수십억달러에 달하던 에너지 산업 관련 수입이 끊겼다.

국제통화기금은 중동 및 북아프리카 지역의 경제 성장률 전망치를 1.1%로 내놨다. 이는 지난 1월 전망치보다 2.8%포인트 하향 조정한 수치다.

전문가들은 전쟁이 끝나더라도 그 여파가 걸프 지역 경제 전반에 장기적으로 영향을 미칠 것이라고 봤다. 중동국제문제협의회 선임연구원인 프레데릭 슈나이더는 “석유와 비석유 부문 모두 똑같이 큰 타격을 받고 있으며 장기적인 피해가 발생할 가능성이 있다”고 WP에 말했다.

미국과 이란이 종전 협상 중 교착 상태에 빠진 가운데 이날도 걸프 국가에서 무인기(드론) 공격이 이어졌다. 카타르 국방부에 따르면 이날 카타르 해역에서 드론이 화물선을 공격해 화재가 발생했다. 쿠웨이트 국방부는 이날 자국 영공에서 “다수의 적대적 드론”이 발견됐다고 밝혔다. UAE는 이란에서 발사한 드론 2대를 요격했다.

이란 공습에 ‘엑소더스’ 펼쳐진 관광도시 두바이···이주노동자들만 발 동동

미국·이스라엘과 이란 전쟁의 여파로 아랍에미리트연합(UAE)의 최대 관광 도시 두바이에서 도피 행렬이 이어지고 있다. 가디언은 11일(현지시간) 이란발 포화가 쏟아진 두바이에서 관광객과 외국인 체류자들의 탈출이 이어지고 있다며 “두바이가 존립 위기에 처했다”고 보도했다. 가디언에 따르면 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습에 맞서 이란이 쏘아 올린 반...

https://www.khan.co.kr/article/202603121455001

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