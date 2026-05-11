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국민의힘 “정부 나무호 피격 상황 축소 급급”…민주당 “외교·안보 정쟁화 말라”

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본문 요약

국민의힘이 11일 호르무즈 해협에서 나무호가 피격된 사건을 두고 "정부가 상황 축소에 급급한 무책임한 태도를 보이고 있다"며 공세에 나섰다.

국회 외교통일위원회와 국방위원회 소속 국민의힘 의원들은 이날 기자회견을 열고 상임위 개최에 정부·여당이 협조할 것을 촉구했다.

김건 국민의힘 외통위 간사는 "여당은 '외부 피격 여부 확인'이 우선이라는 이유로 회의 개최를 거부하더니 정부가 외부 피격 사실을 공식 발표한 이후에는 다시 '공격 주체가 특정되지 않았다'는 이유로 회의를 미루고 있다"며 "사실상 책임 있는 논의를 회피하려는 태도로 볼 수밖에 없다"고 말했다.

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국민의힘 “정부 나무호 피격 상황 축소 급급”…민주당 “외교·안보 정쟁화 말라”

입력 2026.05.11 16:20

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국민의힘 소속 성일종 국방위원장과 김건 외교통일위원회 야당 간사가 11일 국회 소통관에서 나무호 피격 정부 대응 관련 공동 기자회견을 하고 있다. 권도현 기자

국민의힘 소속 성일종 국방위원장과 김건 외교통일위원회 야당 간사가 11일 국회 소통관에서 나무호 피격 정부 대응 관련 공동 기자회견을 하고 있다. 권도현 기자

국민의힘이 11일 호르무즈 해협에서 나무호가 피격된 사건을 두고 “정부가 상황 축소에 급급한 무책임한 태도를 보이고 있다”며 공세에 나섰다. 더불어민주당은 “국민의힘이 외교·안보 사안을 정쟁화하고 지방선거용으로 활용하려 한다”고 반박했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 당 최고위원회의에서 전날 정부가 나무호 피격 사건의 발사 주체를 예단하지 않겠다고 밝힌 것과 관련해 “이미 이란 국영TV가 한국 선박을 타깃으로 삼았다는데 맞은 사람이 아니라고 한다”며 “CCTV 영상까지 확인하고도 미상의 비행체라고 하는데 외계인 UFO의 공격이라도 있었다는 것이냐”고 말했다.

송언석 원내대표는 “사건 발생 일주일이 다 되어서야 정부가 피격 사실을 공식적으로 확인하면서 공격 주체조차 밝히지 않은 채 미상 비행체라는 모호한 표현으로 넘어갔다”고 말했다.

국회 외교통일위원회와 국방위원회 소속 국민의힘 의원들은 이날 기자회견을 열고 상임위 개최에 정부·여당이 협조할 것을 촉구했다. 김건 국민의힘 외통위 간사는 “여당은 ‘외부 피격 여부 확인’이 우선이라는 이유로 회의 개최를 거부하더니 정부가 외부 피격 사실을 공식 발표한 이후에는 다시 ‘공격 주체가 특정되지 않았다’는 이유로 회의를 미루고 있다”며 “사실상 책임 있는 논의를 회피하려는 태도로 볼 수밖에 없다”고 말했다.

국민의힘 소속 성일종 국방위원장은 “비록 많이 늦었지만 우리 정부가 지금이라도 강력한 대응에 즉각 나서줄 것을 촉구한다”며 “국방위원장이 대면보고를 2회나 공식 요구했는데도 ‘보고할 것이 없다’며 남 일처럼 여기고 있었던 것이 대한민국 국방부의 현실이다. 대한민국이 공격당했는데도 은폐하기에 급급했던 것”이라 말했다.

국회 외교통일위원회 여당 간사인 더불어민주당 김영배 의원과 외통위원인 민주당 이용선·이재강 의원이 11일 국회 소통관에서 호르무즈 해협 한국 선박 피격 사건과 관련한 국민의힘의 비판이 정치 공세라며 규탄하고 있다. 권도현 기자

국회 외교통일위원회 여당 간사인 더불어민주당 김영배 의원과 외통위원인 민주당 이용선·이재강 의원이 11일 국회 소통관에서 호르무즈 해협 한국 선박 피격 사건과 관련한 국민의힘의 비판이 정치 공세라며 규탄하고 있다. 권도현 기자

민주당 외통위 소속 의원들은 국회에서 기자회견을 열고 “선거 시기라도 선거 유불리만 따져 국민 안전을 위태롭게 하는 것은 국익에 반한다”며 “이런 문제일수록 국민의 생명과 안전을 위해 외교 역량을 집중하는 것이 정치권이 할 일”이라고 했다.

외통위 여당 간사인 김영배 의원은 “정부가 조만간 미상 비행체 기종과 주체를 특정하기 위한 조사를 면밀하게 한다고 해 특정되는 대로 바로 상임위를 개최하는 게 좋겠다고 국민의힘에 의견을 드렸다”며 “오는 19~20일쯤 회의를 개최하는 것이 적당하다고 판단된다”고 말했다. 그는 “민주당이 상임위 개최를 피하는 것처럼 하는 것은 사실 왜곡이자 거짓”이라며 “지방선거용, 정쟁용 소재로 활용할 생각을 하는 게 아닌가”라고 말했다.

김 의원은 이날 기자들과 만나 “지금 26척의 배가 호르무즈 해협에 묶여 있고 가장 중요한 건 국민의 안전을 보장하는 것”이라며 “민감한 외교·안보 정세가 진행되는 상황이기 때문에 사실관계를 특정하는 것에 가장 우선순위가 있다”고 말했다. 그는 “숨김없이 국민께 보고하고 소통하며 사실관계를 신중하게, 그러나 정확하게 확인하는 데 주력하고 있다”고 했다.

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