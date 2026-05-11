AI 기반 ‘기사 속성 수치화’를 활용한 기사 성과 예측 및 컨텐츠 전략 인텔리전스 시스템 개발사 선정 입찰 공고

한국언론진흥재단이 지원하고 (주)경향신문사에서 개발하는 AI 기반 ‘기사 속성 수치화’를 활용한 경향신문 기사 성과 예측 및 컨텐츠 전략 인텔리전스 시스템 개발사 입찰 공고를 아래와 같이 진행하오니 많은 관심과 참여 바랍니다.

- 아 래-

1. 사업 개요

가. 회사명 : ㈜경향신문사

나. 소재지 : 서울시 중구 정동길3(정동)

다. 입찰방식 : 제한경쟁입찰 / 적격심사제

라. 사업명 : AI 기반 ‘기사 속성 수치화’를 활용한 경향신문 기사 성과 예측 및 컨텐츠 전략 인텔리전스 시스템

마. 개발기간 : 계약일 ~ 2026년 12월 31일 (총 6개월, 개발 3개월 + 테스트·안정화 3개월)

바. 개발내용 :

(1) 기사 속성 변수 자동 추출 시스템 개발

(2) 자사 웹사이트·네이버·다음 플랫폼별 PV·체류시간 예측 모델 개발 및 월간 가중치 업데이트 체계 구축

(3) 편집국 활용을 위한 독립 웹페이지 및 예측 API, 월간 분석 대시보드 개발

사. 사업비 : 금 1억 2천만원 이하 (부가세 별도)

2. 개발사 역할

가. 기획 : 시스템 관련 종합계획 및 세부실행계획 수립

나. 디자인 및 개발 : 실행계획에 따른 시스템 기능 구현 및 구축 (LLM 기반 기사 속성 추출 파이프라인, 플랫폼별 성과 예측 모델, 편집자용 웹페이지·API, 월간 분석 대시보드 등)

다. 기타 : 최종 결과보고서 제출 및 발주기관에서 개발과 관련하여 요구하는 사항

3. 입찰참가 자격

가. 소프트웨어산업진흥법에 따른 소프트웨어사업자로 등록되어 있거나, 사업자등록증 상 업태가 ‘정보통신업’이고 종목이 ‘응용 소프트웨어 개발 및 공급업’ 또는 ‘시스템 소프트웨어 개발 및 공급업’에 해당하는 법인사업자 또는 개인사업자

나. 소프트웨어산업진흥법 제24조의2, 동법 시행령 제17의 6까지의 규정, 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한과 상호출자제한기업집단의 참여제한 규정(지식경제부고시 제2012-87호, 2012.4.26)을 준수하여야 함

다. 휴업, 폐업, 부정당업체 지정 및 자격정지 등 관련 규정에 위반 조치된 자는 공모에 참가할 수 없으며, 자격심사 후라도 해당 사유 발생시는 공모 참가자격 및 권리 일체를 박탈함

4. 입찰참가신청서 제출 구비서류

가. 입찰참가신청서 1부(첨부1)

나. 업체현황 및 제안서 1부(파워포인트 파일 작성. 자체양식)

다. 가격 제안서 1부(첨부2 양식에 의거 요약본 및 상세내역 엑셀 파일 제출)

라. 실적증명서 1부(입찰공고일로부터 최근 3년간, AI 관련 실적 우대. 자체양식 사용가능)

마. 청렴계약이행서약서 1부(첨부3)

바. 사업자등록증사본 1부

5. 접수마감 및 제출처

가. 접수마감 : 5월18일 17:00시 도착분까지

나. 제출방법 : 이메일, 우편 또는 직접제출 (단, 우편은 마감시간까지 도착한 것만 인정)

다. 제 출 처 : noda@khan.kr 혹은 서울시 중구 정동길3 ㈜경향신문사 편집국

라. 선정방식 : 제출 서류 심사 후 최고점 업체 선정

마. 최종발표 : 개별 통보

바. 문의사항 : 영상 콘텐츠랩 에디터 이용균(02-3701-1791, noda@khan.kr)

6. 유의사항

가. 제출서류가 사실과 일치하지 않으면 심사 및 선정 대상에서 제외될 수 있음

나. 제출서류는 주최측이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 필요 시 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있음

다. 제출서류는 일절 반환하지 않으며 공모참가와 관련된 모든 소요비용은 참가자가 부담함

라. 제출서류 미비로 인한 책임은 참가업체에 있으며, 기재 사항이 빠지거나 제출서류에 언급이 없는 항목은 해당 사항 없는 것으로 간주함

마. 제출서류에 허위가 있을 시는 계약체결 후에라도 그 계약을 무효로 하며 어떠한 이의도 제기할 수 없음

바. 입찰자는 평가절차, 평가기준, 평가결과 등에 대하여 결과 공개를 요구할 수 없음

사. 입찰자는 입찰과정에서 얻은 정보를 입찰 이외의 목적으로 사용할 수 없음

[첨부파일 : 압축파일 다운로드]

기사 성과 예측 시스템 개발사 선정 입찰 공고문.docx

기사 성과 예측 시스템 과업 지시서.docx

기사 성과 예측 시스템 제안요청서.docx