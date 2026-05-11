창간 80주년 경향신문

중랑천 따라 5㎞ 이어진 장미···중랑 서울장미 축제 15일 개막

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울의 대표 봄 축제이자 가장 큰 규모의 장미 축제인 '중랑 서울장미 축제'가 오는 15일 개막한다.

중랑구는 제18회 중랑 장미축제가 15일부터 23일까지 9일간 중랑장미공원 일대에서 열린다고 11일 밝혔다.

중랑천을 따라 이어지는 5.45㎞ 장미 터널을 따라 32만 주의 장미가 어우러지면서 매년 많은 방문객이 축제 기간 이곳을 방문하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중랑천 따라 5㎞ 이어진 장미···중랑 서울장미 축제 15일 개막

입력 2026.05.11 16:34

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장미축제 15~23일 중랑장미공원 일대서 열려

다채로운 주민 참여형 행사 마련

지난해 열린 중랑 서울장미 축제에 참가한 시민이 기념촬영을 하고 있다. 중랑구 제공

지난해 열린 중랑 서울장미 축제에 참가한 시민이 기념촬영을 하고 있다. 중랑구 제공

서울의 대표 봄 축제이자 가장 큰 규모의 장미 축제인 ‘중랑 서울장미 축제’가 오는 15일 개막한다.

중랑구는 제18회 중랑 장미축제가 15일부터 23일까지 9일간 중랑장미공원 일대에서 열린다고 11일 밝혔다.

중랑천을 따라 이어지는 5.45㎞ 장미 터널을 따라 32만 주의 장미가 어우러지면서 매년 많은 방문객이 축제 기간 이곳을 방문하고 있다.

중랑구는 올해 구민 참여를 대폭 강화했다. 어린이를 위한 체험 프로그램인 ‘장미요정 날아랑’을 비롯해 청소년 및 청소년을 대상으로 ‘장미봉 꾸며랑’, 중장년의 장미 화분 심기 프로그램 ‘중랑장미 퍼져랑’ 등 세대별로 차별화된 프로그램을 선보인다.

장미 퍼레이드도 동 주민 행진에서 벗어나 동호회와 가족 단위 등 주민 참여를 확대했다. 가족 단위 방문객을 위한 어린이 체험 공간 ‘Yes 키즈 판타지아’도 새롭게 선보인다.

중랑구는 18회를 기념해 시민 18명을 선발, 장미를 콘셉트로 한 의상과 소품을 착용하고 축제 현장 곳곳에서 방문객들과 사진 촬영을 하는 등 축제 분위기를 한층 돋울 예정이다.

특히 축제 개막과 함께 15~17일 여는 ‘그랑 로즈 페스티벌’은 날짜에 따라 다른 콘셉트를 정해 다양한 공연과 프로그램을 선보인다.

행사장 곳곳에서 다양한 상설 프로그램도 운영된다. 수림대 장미정원에서는 중랑문화재단 대표 낭독극 ‘망우열전’과 버스킹 공연, 다문화 공연이 진행된다. 중랑장미카페에서는 장미빵과 굿즈 팝업 행사를 한다.

전통 시장과 지역 상권이 참여하는 먹거리 부스 외에도 먹골역 일대 장미꽃빛거리에서 플리마켓과 버스킹 공연도 열린다.

장애인과 외국인 등 누구나 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 무장애 지도와 다국어 안내를 제공하는 ‘배리어프리 안내소’도 운영한다.

중랑구 관계자는 “중랑이 가장 아름답게 피어나는 순간인 ‘화양연화’를 축제 속에서 함께 나누며 가족, 친구, 연인과 함께 소중한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글