이 대통령 “대선 등 결선투표제 도입 시 선호투표제도 논의”

이재명 대통령이 11일 더불어민주당이 제22대 후반기 국회의장 경선에서 운영하는 선호투표제를 소개하며 “우리나라도 대선 등의 선거에서 결선투표제를 도입할 경우 선호투표제 동시 도입을 논의하게 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “선호투표제는 제가 민주당 대표일 때 결선투표제와 함께 도입했는데, 1차 투표에서 1등이 과반 미달일 때 결선투표를 한 번 더 할 필요 없이, 1차 투표에서 예비적으로 결선투표를 미리 해 두는 방안”이라며 이같이 적었다.

이 대통령은 민주당 권리당원으로 추정되는 엑스 이용자가 국회의장 경선에 참여한 후기 형식의 글을 공유하며 남긴 의문점에 답하는 형식으로 이런 글을 게시했다. 해당 이용자는 권리당원 투표에서 자신이 조정식 후보를 찍었다는 사실을 공개하면서 ‘뽑을 사람은 한 명뿐인데 뭐 하러 순위를 매기는지 이해할 수 없다’고 적었다.

이 대통령은 “3인 경선에서 1등, 2등 선호를 미리 투표하게 하면 과반 미달로 결선 투표를 할 경우 1차 투표에서 3등에게 투표한 선거권자가 두번째로 선택한 표를 1, 2등에게 더하면 결선투표한 것과 동일한 효과가 있다”고 설명했다.

이 대통령은 “선호투표제는 결선투표를 위한 비용과 시간을 아끼기 위한 것인데 1차 투표에서 1, 2위를 선택한 선거권자는 결선투표에서도 동일한 선택을 하는 것으로 간주하는 한계는 있다”면서도 “2등을 선택해 두지 않으면 본인이 1등으로 선택한 후보가 탈락한 결선투표에는 기권하는 결과가 되는 점을 숙지하시고, 오해하지 마시고 1, 2등 선호를 모두 선택하시기 바란다”고 밝혔다.

선호투표제는 유권자가 후보자 전원 대상으로 선호 순위를 쓰고, 그에 따라 당선자를 결정하는 방식이다. 민주당은 이날 권리당원 투표를 시작으로 차기 국회의장 후보자 선출을 위한 경선을 진행한다. 다음날까지 진행되는 권리당원 온라인 투표(반영 20%)에 더해 오는 13일 진행되는 의원 현장 투표(80%)를 합산해 의장 후보를 선출한다.

원내 제1당이 의장을 맡는 관례와 국회 의석 구조상 민주당 경선 승자가 차기 국회의장으로 확정된다. 의장 선거 출마자는 박지원·조정식·김태년(기호순) 의원이다. 청와대는 이날 이 대통령 엑스와 관련해 “선호투표제에 대한 제도 설명에 대한 글일 뿐, 특정 후보에 관련한 것이 아님을 밝힌다”고 전했다.