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‘영국판 트럼프’ 패라지의 개혁당, 지방선거 싹쓸이···‘노동·보수 양당제’ 붕괴 신호?

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본문 요약

나이절 패라지 대표가 이끄는 우익 영국개혁당이 영국 지방선거에서 돌풍을 일으키며 차기 집권을 목표로 하는 주류 정당으로 입지를 굳혔다.

극우·반이민 성향의 영국 개혁당이 차기 총선에서 집권할 경우 5년간 최대 60만명의 불법 이민자를 추방하겠다고 밝혔다.

네다섯 개의 정당이 모두 상당한 득표율을 확보하면 상황이 복잡해진다"고 말했다. 한편 키어 스타머 영국 총리는 선거 참패로 사면초가에 몰렸다. 스타머 총리는 사임 요구를 거절하고 11일 연설을 통해 "국가가 직면한 중대한 과제를 해결하기 위해 더욱 과감한 조치를 취하겠다"고 밝힐 예정이라고 BBC는 보도했다. 이번 선거 결과에 따라 30명 이상의 노동당 의원들이 총리의 사임을 공개적으로 요구하거나 사임 일정을 발표할 것을 촉구하고 있다. 현재 앤절라 레이너 전 부총리와 캐서린 웨스트 하원의원 등이 노동당 당 대표 경선에 나설 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

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‘영국판 트럼프’ 패라지의 개혁당, 지방선거 싹쓸이···‘노동·보수 양당제’ 붕괴 신호?

입력 2026.05.11 17:02

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

나이절 패라지 영국 개혁당 대표가 8일(현지시간) 에식스수 첼름스퍼드에서 지지자들에게 연설하고 있다. AP연합뉴스

나이절 패라지 영국 개혁당 대표가 8일(현지시간) 에식스수 첼름스퍼드에서 지지자들에게 연설하고 있다. AP연합뉴스

나이절 패라지 대표가 이끄는 우익 영국개혁당이 영국 지방선거에서 돌풍을 일으키며 차기 집권을 목표로 하는 주류 정당으로 입지를 굳혔다.

영국 BBC에 따르면 10일(현지시간) 완료된 잉글랜드 136개 지방의회 선거 개표 결과 개혁당은 총 1453석을 확보했다. 이번 선거에 걸린 전체 의석의 29%를 차지했으며, 단 2석에 그쳤던 4년 전과 비교하면 1451석이 늘어났다. 14개 지방의회에서는 과반 의석도 확보했다. 반면 집권 노동당은 1496석을 잃어 1068석에 머물렀고, 보수당도 563석이 줄어 801석에 그쳤다.

개혁당의 기세는 잉글랜드를 넘어 스코틀랜드와 웨일스까지 이어졌다. 웨일스 의회 선거에서 96석 중 34석을 차지해 웨일스당(43석)에 이은 원내 제2당으로 올라섰고, 스코틀랜드 의회에서도 17석을 확보해 스코틀랜드국민당(SNP·58석)에 이은 공동 제2당이 됐다. 개혁당이 두 의회에 자력 입성한 건 이번이 처음이다.

개혁당은 2019년 1월 20일 브렉시트당(Brexit Party)이란 이름으로 만들어진 뒤 2021년 지금의 이름으로 당명을 바뀌었다. 패라지 대표는 ‘영국판 트럼프’라고도 불린다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령을 본뜬 반이민 정책을 주창해왔으며, 집권 시 불법 이민자 수십만명을 추방하겠다고 공언하기도 했다. 패라지 대표는 이번 선거 결과에 대해 “우연이나 반발 표가 아니다”라며 “영국 정치의 역사적 전환을 목격하고 있다”고 말했다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

영국 개혁당 “집권 시 불법 이민자 60만명 추방”

극우·반이민 성향의 영국 개혁당이 차기 총선에서 집권할 경우 5년간 최대 60만명의 불법 이민자를 추방하겠다고 밝혔다. 26일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 나이절 패라지 개혁당 대표는 이날 기자회견을 열고 집권 시 시행할 ‘정의 회복 작전’ 계획을 발표하며 “소형 보트를 통해 영국에 입국하는 사람은 그 누구도 망명을 신청할 수 없게 하고, 전원...

https://www.khan.co.kr/article/202508271209001

하지만 실제 영국개혁당이 중앙 정치 무대로 나아갈 수 있을지는 미지수다. 영국개혁당의 중앙의회 의석수는 650석 중 8석에 불과하다.

노동당과 보수당 중심의 양당 구도 역시 문제이다. 롭 포드 맨체스터대 정치학 교수는 NYT에 “표가 여러 방향으로 분산되고 있는데, 영국 정치 문화에서는 이런 상황에 대처하는 데 익숙한 사람이 아무도 없다”며 “영국 정치 체제는 집권당과 야당이라는 이분법적인 양당 구도를 염두에 두고 설계되었다. 네다섯 개의 정당이 모두 상당한 득표율을 확보하면 상황이 복잡해진다”고 말했다.

한편 키어 스타머 영국 총리는 선거 참패로 사면초가에 몰렸다. 스타머 총리는 사임 요구를 거절하고 11일 연설을 통해 “국가가 직면한 중대한 과제를 해결하기 위해 더욱 과감한 조치를 취하겠다”고 밝힐 예정이라고 BBC는 보도했다.

이번 선거 결과에 따라 30명 이상의 노동당 의원들이 총리의 사임을 공개적으로 요구하거나 사임 일정을 발표할 것을 촉구하고 있다. 현재 앤절라 레이너 전 부총리와 캐서린 웨스트 하원의원 등이 노동당 당 대표 경선에 나설 가능성이 있는 것으로 알려졌다. BBC는 “노동당 당규가 걸림돌이 되고 있다”며 “당 대표 경선을 시작하려면 현재 노동당 의원 수의 5분의 1에 해당하는 81명의 지지를 얻어야 한다”고 전했다.

영문번역(English Translation)
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