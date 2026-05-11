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‘연어·술 파티’ 대검 감찰위 개최···박상용 검사도 출석

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본문 요약

대검찰청 감찰위원회가 11일 쌍방울 대북송금 사건 수사에서 '연어·술 파티'를 통해 핵심 인물을 회유하려 했다는 의혹을 받는 박상용 인천지검 부부장검사의 징계 여부를 논의했다.

그간 의혹을 부인해온 박 검사는 감찰위에 출석해 자신의 입장을 진술했다.

법조계에 따르면 대검 감찰위는 이날 오후 박 검사의 징계 여부를 논의하기 위해 회의를 개최했다.

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‘연어·술 파티’ 대검 감찰위 개최···박상용 검사도 출석

입력 2026.05.11 17:13

수정 2026.05.11 17:18

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  • 이창준 기자

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11일 대검찰청이 감찰위원회를 열고 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 ‘연어 술파티’ 진술 회유 의혹이 제기된 박상용 인천지검 부부장 검사의 징계 여부를 심의할 것으로 알려진 가운데 박 검사가 서초동 대검찰청 민원실에서 대기하고 있다. 연합뉴스

11일 대검찰청이 감찰위원회를 열고 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 ‘연어 술파티’ 진술 회유 의혹이 제기된 박상용 인천지검 부부장 검사의 징계 여부를 심의할 것으로 알려진 가운데 박 검사가 서초동 대검찰청 민원실에서 대기하고 있다. 연합뉴스

대검찰청 감찰위원회가 11일 쌍방울 대북송금 사건 수사에서 ‘연어·술 파티’를 통해 핵심 인물을 회유하려 했다는 의혹을 받는 박상용 인천지검 부부장검사의 징계 여부를 논의했다. 그간 의혹을 부인해온 박 검사는 감찰위에 출석해 자신의 입장을 진술했다.

법조계에 따르면 대검 감찰위는 이날 오후 박 검사의 징계 여부를 논의하기 위해 회의를 개최했다. 대검 감찰위는 법조계와 학계 및 시민단체 인사 가운데 위촉된 위원, 검찰이나 법무부 내 당연직 위원 1명 등을 포함해 5명 이상 9명 이하로 구성된다. 감찰위가 검사에 대한 징계 여부와 수위 등을 의결해 검찰총장에게 권고하게 된다.

박 검사는 과거 수원지검에서 쌍방울 대북송금 사건을 수사할 당시인 2023년 5월17일 ‘이재명 당시 경기지사가 대북송금에 관여했다’는 진술을 받기 위해 핵심 공범으로 지목된 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등을 불러 조사하면서 연어 초밥과 소주를 먹도록 편의를 봐줬다는 의혹을 받고 있다. 이 전 부지사의 변호인 서민석 변호사는 지난 3월 수사 당시 박 검사와의 통화 녹취를 공개했는데, 박 검사가 이 전 부지사 측에 ‘형량 거래’를 시도하는 듯한 취지의 발언이 담겨 의혹은 커졌다.

이 사건을 감찰하는 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)는 최근 ‘이 전 부시자 등이 소주를 마셨다’는 감찰 결과를 대검에 보고했고, 이를 토대로 이날 감찰위가 열리게 됐다.

만약 감찰위가 박 검사의 징계를 권고하면 검찰총장은 이를 바탕으로 법무부에 징계를 청구할 수 있다. 검찰총장이 공석이므로 박 검사 징계 청구 여부는 구자현 총장 직무대행이 결정하게 된다. 구 대행은 박 검사의 징계 시효(3년)가 지나기 전인 오는 16일까지 징계 청구 여부를 결정해야 한다. 징계를 청구하면 법무부 검사징계위원회에서 최종 징계 여부를 결정한다. 구 대행이 박 검사의 징계를 청구하지 않더라도, 정성호 법무부 장관의 청구로 검사징계위원회가 열릴 수 있다. 검사징계법에 따르면 해임·면직·정직·감봉·견책 등 징계가 가능하다.

박 검사도 이날 감찰위에 출석했다. 대검 감찰위 규정에 따르면 감찰위는 필요하면 비위 의혹 당사자를 불러 심문할 수 있다. 박 검사는 이날 감찰위에 들어가기 전 기자들과 만나 “연어·술 파티는 바로 옆에 있던 교도관도 알지 못했다는 것이고 그런 일 없었다는 건데, 그게 어떻게 사실일 수 있겠느냐”라며 재차 의혹을 부인했다.

대북송금 수사를 지휘했던 전직 검찰 지휘부는 박 검사의 징계 논의를 멈춰달라는 입장을 밝혔다. 홍승욱 전 수원지검장은 이날 입장문을 내고 “수사 과정에 흠결이 있다면 그 책임은 당시 검사장인 저에게 엄중히 물어달라”며 “특정 사건의 결과가 마음에 들지 않는다는 이유만으로 일선 검사에게 모든 책임을 돌리는 선례가 남는다면 어떤 공직자도 거대 권력과 자본에 맞서 소신 있게 수사하기 어려워질 것”이라고 말했다.

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