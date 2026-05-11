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30대 전직 경찰, 14억대 보이스피싱 피해금 세탁···징역 5년

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본문 요약

경찰관 재직 때 전화금융사기 피해금을 자금 세탁해준 혐의로 재판에 넘겨진 30대가 실형을 선고받았다.

재판부는 "A씨는 경찰공무원으로 재직하며 공범과 함께 자금 세탁조직을 결성한 후 환전 의뢰 조직 물색, 하위 조직원 모집·관리, 수익 정산·분배 등 이 사건 범행에서 핵심적인 역할을 담당했다"고 양형 이유를 설명했다.

현직 경찰이 전화금융사기 피해금을 '자금 세탁'해주고 공범들 수배 정보도 유출한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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30대 전직 경찰, 14억대 보이스피싱 피해금 세탁···징역 5년

입력 2026.05.11 17:42

수정 2026.05.11 18:04

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  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

법원 이미지. 경향신문 자료사진

법원 이미지. 경향신문 자료사진

경찰관 재직 때 전화금융사기(보이스피싱) 피해금을 자금 세탁해준 혐의로 재판에 넘겨진 30대가 실형을 선고받았다.

창원지법 형사2부(김성환 부장판사)는 전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 5년을 선고했다고 11일 밝혔다.

또 A씨와 함께 기소된 공범 10명 가운데 9명에게 각 징역 1년 6개월∼9년의 실형을, 나머지 1명에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다.

A씨는 2024년 10월 공범들과 대구의 한 오피스텔에서 자금세탁 조직을 결성한 뒤 14억원 상당의 보이스피싱 범죄 수익을 세탁한 혐의로 기소됐다.

A씨 등은 각자 역할을 분담하면서 허위 사업체를 설립해 대포통장에 든 피해금을 세탁하는 등 조직을 운영하기도 했다. A씨는 범죄 사실이 발각된 이후인 지난해 파면됐다.

재판부는 “피고인들은 환전·세탁 조직을 구성해 인적·물적 설비를 갖추고 각자 역할을 분담해 범행을 이어가면서 피해자들로부터 편취한 피해금을 보이스피싱 사기 조직원들에게 전달하는 필수적 역할을 수행했다”고 밝혔다.

재판부는 “A씨는 경찰공무원으로 재직하며 공범과 함께 자금 세탁조직을 결성한 후 환전 의뢰 조직 물색, 하위 조직원 모집·관리, 수익 정산·분배 등 이 사건 범행에서 핵심적인 역할을 담당했다”고 양형 이유를 설명했다.

현직 경찰이 보이스피싱 자금 세탁에 수배 정보도 유출…구속 기소

현직 경찰이 전화금융사기(보이스피싱) 피해금을 ‘자금 세탁’해주고 공범들 수배 정보도 유출한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 창원지검 형사1부(황보현희 부장검사)는 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 대구지역 한 경찰서 소속 30대 경사 A씨를 구속기소 했다고 29일 밝혔다. A씨는 지난해 하반기부터 올해 초까지 보이스피싱 조직의 보이스피싱 피해금을 세탁해주...

https://www.khan.co.kr/article/202505291720011

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