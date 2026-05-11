부산 경찰 지구대 주차장서 총기사고··· 인명피해는 없어

부산의 한 경찰 지구대에서 총기 사고가 발생했다.
부산경찰청은 지난 10일 오전 9시30분쯤 한 지구대 주차장에 세워진 순찰차에서 실탄이 발사됐다고 11일 밝혔다.
순찰차에는 해당 지구대 소속 A경위(40대)가 혼자 있었으며, 총기로 인한 부상은 전혀 입지 않은 것으로 조사됐다. A경위는 현재 병원에 입원한 상태다.
경찰은 A경위가 스스로 총을 쏜 것으로 보고, 정확한 경위를 조사 중이다.
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입력 2026.05.11 17:47
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부산의 한 경찰 지구대에서 총기 사고가 발생했다.
부산경찰청은 지난 10일 오전 9시30분쯤 한 지구대 주차장에 세워진 순찰차에서 실탄이 발사됐다고 11일 밝혔다.
순찰차에는 해당 지구대 소속 A경위(40대)가 혼자 있었으며, 총기로 인한 부상은 전혀 입지 않은 것으로 조사됐다. A경위는 현재 병원에 입원한 상태다.
경찰은 A경위가 스스로 총을 쏜 것으로 보고, 정확한 경위를 조사 중이다.
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