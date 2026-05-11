한병도 “민주당 후보가 당선돼야 전북에 힘 실어”…여당, 무소속 출마 김관영 견제

한병도 더불어민주당 원내대표가 11일 “전북 발전은 집권 여당 민주당 후보가 당선되어야만 가능한 일”이라며 탈당 후 무소속 출마를 선언한 김관영 전북지사 견제에 나섰다. 정청래 민주당 대표는 “무소속으로 나가 당선될 자신 있나”라고 말했다. 김 지사 지지세가 만만치 않자 여당 투톱이 나선 것으로 보인다.

한 원내대표는 이날 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자간담회를 열고 당의 제명 결정에 반발해 무소속으로 출마한 김 지사가 재선에 성공할 경우 전북 발전에 지장이 있느냐는 취지의 질문에 “굉장한 차이가 있다”며 이같이 밝혔다.

한 원내대표는 김 지사가 민주당 전북지사 경선 과정에서 ‘대리비 지급’ 의혹이 불거져 제명된 것을 이원택 민주당 후보와 견줘 공천 불이익으로 보는 여론이 있다는 질문에 “(당 차원의) 단호한 대처에 (지도부가) 이견 없이 만장일치로 (제명안을) 통과시켰다”며 “민주당이 그 후보를 인정했다면 국민의힘의 공격은 상상을 초월했을 것”이라고 말했다.

정 대표는 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 민주당 서울 공천자대회에서 “여러분께 묻는다. 무소속으로 나가 당선될 자신 있나”라며 “에베레스트산이 세계에서 제일 높은 이유는 히말라야산맥 위에 얹혀 있기 때문이라고 한다”고 말했다. 그는 “여러분이 돋보이는 건 여러분이 잘나서가 아니라, 민주당 당원들이 품고 있기 때문”이라고 말했다.

앞서 조승래 민주당 사무총장은 전날 국회에서 열린 기자간담회에서 김 지사가 당선 후 복당하겠다는 뜻을 밝힌 것을 두고 “김 지사는 영구복당 불허 대상자”라고 말했다. 조 사무총장은 “김 지사를 돕는 민주당 당원들이 있다면 명백한 해당 행위에 해당하기에 공정선거조사특위 조사를 통해 엄중히 조치하겠다”고 말했다. 김 지사 측 선대위는 전날 성명문을 내고 “복당 시켜준다 해도 거부할 것”이라고 맞받았다.

여당 지도부가 김 지사에 대해 강경 대응 방침을 밝힌 데에는 전북지사 선거 승리를 낙관하기 어렵다는 판단이 깔려 있다는 분석이 나온다. 호남 지역 민주당 관계자는 “김 지사 지지세가 만만치 않다”고 말했다. 한 민주당 의원은 “김 지사가 징계받기 전에는 (이 후보를) 20%포인트가량 앞섰으나 격차가 줄고 있다”며 “당 조직이 본격적으로 움직이면 역전될 거라 본다”고 했다.