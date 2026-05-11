‘운전 중 벌에 쏘인 뒤 정신 잃어’···동해시 지흥동서 트레일러 가드레일 충돌

11일 오후 2시 30분쯤 강원 동해시 지흥동 동해 요금소 인근 램프 구간에서 50대 A씨가 몰던 트레일러가 가드레일을 들이받았다.

이 사고로 A씨가 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

사고 수습 여파로 인근 도로에서 잠시 정체 현상이 빚어지기도 했다.

경찰과 소방당국은 운전 중 벌에 쏘인 A씨가 알레르기 반응으로 잠시 호흡곤란을 일으키며 정신을 잃어 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.