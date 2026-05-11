송전탑 공사장서 50대 작업자 12ｍ 아래로 추락해 숨져

11일 오전 10시 13분쯤 강원 정선군의 한 송전탑 공사 현장에서 작업자 A씨(57)가 철탑 12ｍ 아래 바닥으로 추락했다.

이 사고로 A씨가 심정지 상태에서 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 송전탑 설치공사 현장에서 송전탑 가설 구조물을 철거하던 중 추락한 것으로 전해졌다.

경찰과 고용노동부는 정확한 사고 경위와 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부 등을 조사하고 있다.