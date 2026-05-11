가면을 쓰고 내가 아닌 다른 사람이 되어 봅니다. 가면 속에 나를 숨기고 진정한 내가 되어 봅니다. 그동안 나 때문에 할 수 없었던 일, 하지 못했던 일, 하고 싶었던 일들을 마음껏 해 봅니다. 아무도 가면 속의 나를 알지 못할 테니 내 마음대로 할 수가 있습니다. 가면 속에 나를 잠시 감춰놓고, 나의 본모습을 드러내 봅니다. 나를 감춘 이 가면이 필요 없어질 때까지, 가면을 쓰지 않고도 나를 드러낼 수 있을 때까지 이 가면을 쓰고 진정한 나를 찾아봅니다.

