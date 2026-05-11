팀도 나도 “제 코가 석 자”…‘초심’으로 돌아간 안치홍

KIA·롯데·한화 거쳐 키움으로 “팀에서 원하는 역할은 다 소화” 탈꼴찌 목표 위해 ‘낮은 곳으로’

프로야구 안치홍(36·키움·사진)은 지난 10일 고척에서 열린 KT전에서 데뷔 후 처음으로 끝내기 만루홈런을 쳤다. 1-1로 맞선 9회말 1사 만루에서 좌중월 홈런을 치며 키움의 5연패를 끊었다. 올 시즌 타율 0.294, 3홈런, 13타점, 13득점, OPS(출루율+장타율) 0.804. 키움 타선에서 가장 꾸준하게 활약하는 안치홍은 리그 최저 득점에 머문 키움 타선을 사실상 이끌고 있다.



올해 탈꼴찌를 목표로 내세운 키움은 최하위다. 한때 KIA 통합우승의 주역이기도 했던 안치홍이 가을야구에 나간 것은 2018년이 마지막이다. 안치홍은 “팀이 이기지 못하는 것에 고참이기 때문에 책임감도 많이 느낀다”며 “무엇보다 ‘이길 수 있을 것 같은데’ 하는 경기에서 계속 지는 것이 힘들다”고 말했다.



안치홍은 KIA, 롯데, 한화를 거쳤다. 2009년 KIA에서 데뷔하자마자 주전 2루수를 차지한 뒤 세 차례 골든글러브를 수상한 리그 정상급 내야수였다. 우승도 두 번 경험했다.



2020년 첫 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 롯데로 이적한 뒤에도 활약을 이어갔다. 롯데에서 4년간 타율 0.292, 40홈런, 257타점, OPS 0.791을 기록했다. 이 기간 롯데 프랜차이즈 스타 전준우를 제외하면 안치홍보다 더 좋은 타격 성적을 낸 선수는 없었다. 다만 롯데에서는 가을야구를 경험하지 못했다.



두 번째 FA 자격을 얻어 한화로 옮긴 뒤에는 흐름이 끊겼다. 출발은 좋았지만, 만년 하위권에 머물던 한화가 2위로 올라선 지난해 안치홍은 그 흐름 속에 함께하지 못했다. 2군에 머물던 안치홍은 2차 드래프트 대상자로 나왔고, 3년 연속 최하위를 기록한 키움의 1순위 지명을 받았다.



2026년 네 번째 팀 키움에서 안치홍은 다시 초심으로 야구하고 있다. 2차 드래프트를 통한 이적 자체를 새출발이자 기회로 생각하기 때문이다.



시즌 전 안치홍은 내야 거의 전 포지션을 준비했다. 스프링캠프에는 1루·2루·3루용 글러브 3개를 가져갔다. 안치홍은 “팀을 옮기면서 내 성적에 대한 기대나 목표는 아예 생각하지 않았다”며 “키움에 오게 된 계기 자체가 2차 드래프트였고, 내게 없던 기회가 생긴 것이라 생각했다”고 말했다. 이어 그는 “나갈 수 있을 만큼 최대한 많이 뛰고, 팀에서 원하는 역할은 다 소화하겠다는 생각만 하고 준비했다”고 덧붙였다.



지난 9일에는 지명타자로 출전했다가 연장 11회 유격수로 이동했다. 경기 도중 유격수로 이동해 수비한 것은 KIA 시절인 2010년 6월19일 문학 SK전 이후 두 번째였다. 동시에 같은 2루수 출신인 서건창과 최주환이 각각 3루와 2루로 이동했다. 안치홍은 “캠프 때도 2루 외에는 3루와 1루 연습만 했고 유격수는 갑자기 나가게 된 거라 걱정은 됐다”면서 “타구가 안 와서 빨리 끝났다”며 웃었다. 안치홍은 “이길 수 있는 경기를 이기지 못하는 것에 대해 어린 선수들과 이야기도 많이 하고 있다”며 “다 같이 극복하려고 노력하고 있고, 좋아질 것으로 기대하면서 야구하고 있다”고 말했다. 그는 “다만 제 코가 석 자다. 나부터 잘해야 후배들도 따라올 수 있다”며 “책임감에만 매이기보다 나부터 뭐든 열심히 해보겠다”고 다짐했다.

