트럼프 “이란 용납 불가, 2주 더 공격” 방중 전 종전 물거품

‘MOU 거부’ 이란 공식 답변에 다시 격해지는 양국

이란, 핵보다 해협 통제권이 우선

핵 개발 포기·비축분 이전 등 거절

“참혹한 전략 실패 이후 경쟁국행”

미 전문가들, 트럼프 계획에 혹평

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 제안한 종전 협상안에 대해 이란이 보내온 공식 답변을 “완전히 용납할 수 없다”면서 언제든 이란을 추가 공격할 수 있다고 경고했다.



반면 이란은 “미국의 과도한 요구를 거부했다”며 “절대로 적 앞에 머리 숙이지 않겠다”고 맞섰다.



양측이 서로 한 걸음도 물러서지 않으면서, 미·중 정상회담 전 협상을 타결하려던 트럼프 대통령의 계획은 무산됐다.



트럼프 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어를 통해 “방금 이란의 소위 ‘대표들’로부터 온 답변을 읽었다”며 “마음에 들지 않는다. 절대 용납할 수 없다”고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이란의 답변 중 무엇이 ‘용납 불가’인지 설명하지 않았지만, 이란이 핵 프로그램을 포기하고 고농축 우라늄 비축분을 미국에 넘기라는 그의 요구를 거절했기 때문으로 보인다.



이란 국영방송(IRIB)은 이란 정부가 답변서에서 전쟁 배상금 지급·호르무즈 해협 통제권 인정·대이란 제재 종료·이란 자산 동결 해제를 종전 조건으로 제시했다고 보도했다. 이란 국영매체 프레스TV도 이란이 “과도한 요구를 담은 미국의 제안을 거부”했으며, 해협에 대한 이란의 통제권과 전쟁 배상금 지급을 재차 강조했다고 전했다. 해협 문제를 먼저 해결한 뒤 핵 협상은 추후 논의하겠다는 뜻으로 해석된다.



이는 종전 양해각서(MOU) 체결에 앞서 이란에 향후 20년간 우라늄 농축 중단과 고농축 우라늄 비축분의 미국 이전을 사전 약속하라는 트럼프 대통령 요구를 거절한 것이다.



이란 반관영 타스님통신은 트럼프 대통령이 이란의 답변을 “용납할 수 없다”고 밝힌 데 대해 “그의 반응은 전혀 중요하지 않다. 이란에서 누구도 트럼프 대통령을 기쁘게 하려고 제안서를 작성하지 않는다”고 했다.



중동 전문가인 사이먼 마본 랭커스터대 교수는 “미국과 이란 모두 자신을 승자로 여기고 있어서 외교와 직접 대화를 통해 결과를 도출하기가 매우 어려워지고 있다”며 “이란은 미국에 ‘우리는 서두르지 않을 것이다. 압박에 굴복해 원치 않는 결정을 내리지 않을 것’이라는 메시지를 보내고 있다”고 알자지라에 말했다.



미국과 이스라엘은 압박 수위를 끌어올리며 전투 재개 가능성을 언급했다. 트럼프 대통령은 이날 공개된 미 시사 프로그램 <풀 메저> 인터뷰에서 “우리는 2주 더 (이란에) 들어가 모든 목표물을 공격할 수 있다”며 “우리는 목표물의 70% 정도는 수행을 마쳤지만 공격할 수 있는 다른 목표들도 있다”고 말했다.



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 미 CBS 방송 인터뷰에서 전쟁은 “아직 끝나지 않았다”며 “이란은 언젠가 핵무기로 만들어질 수 있는 물질을 포기하지 않고 있다”고 했다.



이로써 미·중 정상회담 전 협의를 끝내기 원했던 트럼프 대통령의 계획은 실패했다. 수전 멀로니 브루킹스연구소 부소장은 “미국 대통령이 가장 참혹한 전략적 실패를 겪은 직후 최대 경쟁국 대통령과 정상회담을 한다는 건 매우 놀라운 일이 될 것”이라며 “이는 미국의 위상과 양국 관계에 미치는 의미를 완전히 뒤바꿔놓을 것”이라고 가디언에 말했다.

