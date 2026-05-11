호르무즈 개방 등 종전 한뜻…해법·목표는 ‘동상이몽’

트럼프·시진핑, 14일 정상회담

미국의 ‘이란전 중재’ 요청 예상에

중 ‘에너지값 상승’ 고려 협력할 듯

오는 14일 미국과 중국의 정상회담은 교착된 미·이란 전쟁의 그늘 속에서 이뤄질 것으로 보인다. 미·중 모두 전쟁 종식을 원하지만, 구체적 해법과 목표는 서로 다르다는 분석이 나온다.



월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 미 정부 당국자들 말을 인용해 도널드 트럼프 대통령이 이란산 저비용 원유 공급에 의존하는 중국을 압박하고, 분쟁 종식을 중재해달라고 시진핑 국가주석에게 요청할 것이라고 보도했다.



시 주석 역시 전쟁 장기화를 원치 않는 것은 마찬가지다. 에드가드 케이건 미 전략국제문제연구소(CSIS) 선임연구원은 “중국은 막대한 석유 비축량, 대규모 석탄 기저부하, 재생에너지 기술 분야에서의 선도적 지위 덕분에 호르무즈 해협 폐쇄 초기에는 그 충격을 어느 정도 완화했다”며 “하지만 에너지 가격 상승은 장기적으로 중국에 직접적 타격을 줄 것이며, 중국 경제를 지탱해온 수출시장의 수요 감소로 이어질 가능성이 크다”고 말했다.



WSJ는 미 당국자 등의 말을 인용해 “이번 사태 해결은 시 주석이 군사적 확전 직전에 개입해 세계 지도자 위상을 높이는 데 기여할 수 있다”고 전했다.



양측이 협력을 원하지만, 갈등 기류도 감지된다. 중국은 트럼프 대통령 방문을 앞두고 일부 미국 실무자의 비자 발급을 거부했다. 미 국무부는 이날 중동 내 미군에 대한 군사 지원에 관여한 것으로 의심되는 중국 위성회사 3곳을 제재했다.



미·이란 전쟁 해법을 둘러싼 양측의 구상은 엇갈린다. 사우스차이나모닝포스트는 “미·중이 호르무즈 해협 개방이라는 공통의 이해를 갖고 있지만 접근법이 갈린다”며 “미국이 이란에 대한 폭격 위협을 지속하는 동안, 중국은 테헤란을 협상 테이블로 이끌면서 동시에 추가 확전을 비판하는 양면 전략을 취하고 있다”고 평가했다.



미·이란 전쟁이 시 주석에 더 유리하게 작용할 것이란 평가가 나온다. 데이비드 하트 미국외교협회(CFR) 선임연구원은 “시 주석은 이번 회담을 통해 이란에 대한 중국의 영향력을 과시하며 해협 재개방을 도모할 수 있다”면서 “트럼프 대통령은 시 주석보다 이런 결과를 더 절실히 필요로 하며, 이는 중국이 단기적으로나 장기적으로나 이번 정상회담의 승자로 부상하는 계기가 될 수 있다”고 했다.



궈자쿤 중국 외교부 대변인은 11일 정례브리핑에서 중동 정세를 논의하느냐는 질문에 “중국은 앞으로도 휴전과 전쟁 중단, 화해와 대화를 권고하는 데 적극적인 역할을 계속할 것”이라고 했다.



이란 문제를 제외하면 회담은 주로 무역 현안에 초점이 맞춰질 것으로 전망된다. 미국산 농산물·에너지 제품·보잉 항공기 등을 중국이 구매할지 주목된다. 두 정상은 안보와 무관한 상품 교역을 검토할 미·중 무역위원회와 투자위원회 설립 방안도 논의할 예정이다.



대만 문제도 이번 회담에서 다뤄질 것으로 예상된다. 중국은 미국으로부터 ‘하나의 중국’ 원칙을 보다 분명히 확인받으려 할 것으로 보인다. 다만 WSJ에 따르면 미국은 트럼프 대통령이 대만 관련 논의로 협상을 지연시키기를 원치 않는다는 신호를 보냈으며, 고위 당국자들도 정상회담 준비 과정에서 대만 정책 전환 방안은 검토되지 않았다고 밝혔다.



이번 회담은 3월 말 열릴 예정이었지만 미·이란 전쟁 때문에 한 차례 미뤄졌다. 미국 대통령의 방중은 2017년 11월 트럼프 대통령 방문 이후 약 9년 만이다.

