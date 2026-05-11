나무호 피격에 국힘 “정부 상황 축소 급급”, 민주당 “선거용 정쟁화 멈춰라”

여야 공방에 관련 상임위도 파행

국민의힘이 11일 호르무즈 해협에서 나무호가 피격된 사건을 두고 “정부가 상황 축소에 급급한 무책임한 태도를 보이고 있다”며 공세에 나섰다. 더불어민주당은 “국민의힘이 외교·안보 사안을 정쟁화하고 지방선거용으로 활용하려 한다”고 반박했다.



장동혁 국민의힘 대표는 당 최고위원회의에서 전날 정부가 나무호 피격 사건의 발사 주체를 예단하지 않겠다고 밝힌 것과 관련해 “이미 이란 국영TV가 한국 선박을 타깃으로 삼았다는데 맞은 사람이 아니라고 한다”며 “CCTV 영상까지 확인하고도 미상의 비행체라고 하는데 외계인 UFO의 공격이라도 있었다는 것이냐”고 말했다.



송언석 원내대표는 “사건 발생 일주일이 다 되어서야 정부가 피격 사실을 공식적으로 확인하면서 공격 주체조차 밝히지 않은 채 미상 비행체라는 모호한 표현으로 넘어갔다”고 했다.



국회 외교통일위원회와 국방위원회 소속 국민의힘 의원들은 기자회견을 열고 상임위 개최에 정부·여당이 협조할 것을 촉구했다. 김건 국민의힘 외통위 간사는 “여당은 ‘외부 피격 여부 확인’이 우선이라는 이유로 회의 개최를 거부하더니 정부가 외부 피격 사실을 공식 발표한 이후에는 다시 ‘공격 주체가 특정되지 않았다’는 이유로 회의를 미루고 있다”며 “책임 있는 논의를 회피하려는 태도로 볼 수밖에 없다”고 말했다.



국민의힘 소속 성일종 국방위원장은 “국방위원장이 대면보고를 2회나 공식 요구했는데도 ‘보고할 것이 없다’며 남 일처럼 여기고 있었던 것이 대한민국 국방부의 현실이다. 대한민국이 공격당했는데도 은폐하기에 급급했던 것”이라며 강력한 대응을 촉구했다.



민주당 외통위 소속 의원들은 국회에서 기자회견을 열고 “선거 유불리만 따져 국민 안전을 위태롭게 하는 것은 국익에 반한다”며 “이런 문제일수록 국민의 생명과 안전을 위해 외교 역량을 집중하는 것이 정치권이 할 일”이라고 했다.



외통위 여당 간사인 김영배 의원은 “정부가 조만간 미상 비행체 기종과 주체를 특정하기 위한 조사를 면밀하게 한다고 해 특정되는 대로 상임위를 개최하는 게 좋겠다고 국민의힘에 의견을 드렸다”고 말했다.



그는 “민주당이 상임위 개최를 피하는 것처럼 하는 것은 사실 왜곡이자 거짓”이라며 “지방선거용, 정쟁용 소재로 활용할 생각을 하는 게 아닌가”라고 말했다.

