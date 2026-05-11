영국·프랑스, 12일 ‘호르무즈 항행 안전’ 다국적 국방장관 회의

한국·일본 등 40여개국과 해법 논의 마크롱 “해협 군함 배치 고려 안 해”

영국과 프랑스가 12일(현지시간) 호르무즈 해협 항행 안전 확보를 위한 다국적 국방장관 회의를 화상으로 개최한다. 한국과 일본을 포함한 40여개국이 회의에 참석한다.



영국 국방부는 10일 성명을 통해 “존 힐리 영국 국방장관이 카트린 보트랭 프랑스 국방장관과 함께 다국적 임무 관련 첫 국방장관 회의를 공동 주재할 예정”이라고 밝혔다.



이번 회의는 지난달 런던에서 열린 군사 실무 협의의 후속 절차 성격이다. 당시 영국과 프랑스는 휴전 이후 호르무즈 해협 등 주요 수로의 항행 안전을 보장하기 위한 국제 해상안보 작전을 논의했다. 힐리 장관은 “외교적 합의를 실질적인 군사 계획으로 전환해 해협 안전에 대한 신뢰를 회복하려는 것”이라고 했다.



앞서 카젬 가리바바디 이란 외교차관은 이날 “영국·프랑스를 포함해 다른 어떤 나라의 군함에도 단호하고 즉각적으로 대응할 것”이라고 했다.



영국과 프랑스는 이미 중동 지역에 군함을 전개하고 있다. 프랑스는 핵추진 항공모함 샤를 드골호를, 영국은 구축함 HMS 드래건호를 각각 중동에 배치하기로 했다. 양국은 이를 향후 국제 해상안보 작전을 위한 사전 배치라고 설명했다. 영국 국방부는 HMS 드래건이 기뢰 제거와 상선 보호 임무 등을 지원하게 될 것이라고 밝혔다. 다만 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 “프랑스는 호르무즈 해협에 해군을 배치하는 것을 전혀 고려한 적이 없다”며 “이란과 조율해 안보 임무를 구상하고 있다”고 했다.



미군이 프로젝트 프리덤 작전을 시행한 지난 4일 외부 공격에 의한 것으로 추정되는 폭발로 한국 HMM 소속 화물선 나무호 등 민간 선박들이 피해를 입었다. 국제해사기구(IMO)에 따르면 미국·이란 전쟁 발발 이후 약 30척의 민간 선박이 공격을 받았다.

