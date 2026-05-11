‘한타바이러스 크루즈선’ 승객 귀국길…일부 ‘확진’

19개국 94명 항공편으로 돌아가 당분간 병원·자택 격리 후 검사

한타바이러스 집단 감염이 발생한 크루즈선 승객들의 본국 귀환이 시작됐다. 바이러스 근원지를 밝히기 위한 연구 작업도 본격화할 것으로 보인다.



CNN은 10일(현지시간) 스페인령 카나리아제도 테네리페섬에 정박 중인 네덜란드 선적 크루즈선 MV혼디우스호에 타고 있던 승객·승무원들이 군용 버스에 올라 공항으로 이동한 후 각국 귀환 항공편에 탑승해 각자의 고국으로 이송됐다고 전했다.



스페인 보건당국은 이날 기자회견에서 “19개국 출신 승객·승무원 94명이 본국으로 돌아갔다”며 “여러 국가가 참여한 이번 이송 작전은 매우 신중하게 관리됐다”고 밝혔다. 혼디우스호에는 23개 국적 약 150명이 탑승해 있었던 것으로 전해졌다.



세계보건기구(WHO)는 탑승객 전원을 고위험 접촉자로 분류하고 최대 42일간 의료 감시를 권고했다. 현재까지 이 크루즈선에서 시작된 한타바이러스 감염으로 3명이 사망했다.



프랑스로 귀국하던 승객 5명 중 1명은 고국으로 돌아가는 비행기 안에서 증상을 보인 뒤 확진 판정을 받았다. 스테파니 리스트 프랑스 보건장관은 11일 의심 증상을 보이던 프랑스 여성 승객에게서 한타바이러스 양성 반응이 확인됐다고 밝혔다. 미국인 1명도 테네리페에서 하선한 뒤 전세기를 이용해 미국으로 돌아가던 중 확진 판정을 받았다. 다만 이 승객은 바이러스 감염 증상은 아직 보이지 않고 있다.



스페인도 자국민 14명을 마드리드 군 병원에서 격리 관찰할 예정이다. 이들은 면회가 금지된 1인실에 머물면서 PCR 검사 등을 받게 된다. 싱가포르 보건당국은 혼디우스호 탑승 이력이 있는 싱가포르 거주자 2명을 국립감염병센터(NCID)에 격리 조치했다고 했다.



반면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 증상이 없는 승객에 대해선 자택 격리를 허용키로 했다.



혼디우스호는 지난달 아르헨티나 우수아이아에서 출항해 대서양을 건너 카보베르데로 향하던 중이었다. WHO는 출항 전 최초 감염이 발생했고 이후 선내에서 사람 간 전파가 이뤄졌을 가능성에 무게를 두고 있다. 다만 “코로나19 팬데믹과 같은 수준의 글로벌 위험 상황은 아니다”라고 했다.



일부 전문가는 크루즈선이 출항한 우수아이아에서 최초 발생했을 가능성이 가장 크다고 했다. 하지만 우수아이아가 위치한 티에라델푸에고주 환경보건국장은 “우리 지역에는 (질병을 옮기는) 긴꼬리쥐의 아종이 없으며, 섬이기 때문에 바다를 건너 이동해왔을 가능성도 적다”고 BBC에 말했다.



아르헨티나 당국은 우수아이아에 전문가팀을 파견해 한타바이러스 흔적을 추적하고 긴꼬리쥐의 존재 여부를 확인할 방침이다.

