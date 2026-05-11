HMM 관계자 “나무호, 수리에 최소 1개월”

심각한 손상…재운항 불가할 수도 현대해상과 ‘피격’ 보상 절차 논의

호르무즈 해협에서 피격당한 HMM 나무호가 현장 조사를 마치고 선박 수리 절차에 들어갔다. 2차례 피격으로 선체 내부까지 훼손된 나무호를 수리하는 데는 최소 1개월 이상 걸릴 것으로 HMM 측은 전망했다.



11일 HMM 등 해운·조선업계 관계자들의 말을 종합하면, 지난 8일(현지시간) 조사와 수리를 위해 아랍에미리트연합(UAE) 두바이항으로 이동한 나무호는 1차 현장 조사를 마치고 현지 수리조선소와 일정을 조율하고 있다.



HMM 관계자는 “복잡한 지형을 지나다 선박끼리 충돌해 수리하는 경우는 있지만 이번과 같은 상황은 초유의 일이라 예단하기 어렵다”면서도 “수리 기간은 적어도 한두 달 정도 걸릴 것으로 본다”고 말했다.



지난 4일 오후 3시30분쯤 호르무즈 해협에서 정박 중이던 나무호 선미 좌현에서 폭발음이 들렸고, 화재가 발생했다. 현장 조사를 진행한 정부는 ‘미상의 비행체’ 2기가 나무호 외판을 1분 간격으로 2차례 타격했다고 밝혔다. 타격으로 나무호 좌측 선미 외판은 깊이 약 7ｍ, 폭 약 5ｍ까지 구멍이 뚫렸다. 정부가 공개한 사진을 보면, 평형수 탱크 상판 등이 위치한 선체 내부까지 화재로 검게 그을린 상태다.



나무호의 손상 정도는 매우 심각한 수준으로, 재운항이 불가할 수도 있는 전망이 나온다. 조선업계 관계자는 “사진으로 확인한 것이긴 하지만 외관상 손상 정도는 매우 심각한 수준”이라며 “수리하더라도 운항이 불가할 수 있다”고 말했다. 이어 “평형수 탱크가 찢어질 정도의 피격이라 가라앉지 않은 것이 천만다행”이라며 “평형수 탱크 부분을 2차례 연달아 타격했다는 건 가라앉히려는 의도가 있었던 것으로 볼 수밖에 없다”고 말했다.



나무호는 적재용량(DWT) 3만8000t급의 다목적 화물선으로 중국에서 건조했다. 올해 초 항해를 시작한 사실상 새 선박에 해당한다. 평형수 탱크 부분이 해수면 위에 노출돼 있었던 건 중국에서 실은 화물을 사우디아라비아에 하역했기 때문으로 보인다.



나무호의 피격에 따라 HMM의 수리 비용과 신규 운송을 하지 못하는 기회비용도 상당할 것으로 업계는 보고 있다. HMM은 나무호의 주 보험사인 현대해상과 보상 절차 등을 논의할 예정이다.

