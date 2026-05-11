에쓰오일, 고유가·재고효과에 1분기 1조 영업익

사우디 얀부항서 수입…공급 안정 “향후 유가 안정세 땐 하방 리스크”

에쓰오일이 올해 1분기 1조원 이상의 영업이익을 달성했다. 미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 국제유가가 폭등하며 기존에 저렴하게 구매했던 원유의 재고 가치가 올라간 결과다. 중동 사태에도 ‘어닝 서프라이즈’(깜짝 실적)를 기록한 에쓰오일은 회계상의 장부 이익이라며 몸을 낮췄다.



에쓰오일은 11일 올해 1분기 영업이익이 1조2311억원을 기록했다고 밝혔다. 1조원 이상 영업이익은 러시아와 우크라이나 전쟁 초기였던 2022년 2분기(1조7220억원) 이후 처음이다. 지난해 1분기엔 215억원 적자를 봤다. 매출은 8조9427억원으로 지난해 1분기(8조9905억원)보다 0.5% 감소했다.



정유 부문에서 1조390억원의 영업이익을 기록하며 실적을 이끌었다. 석유화학 부문에선 255억원, 윤활 부문에선 1666억원의 영업이익을 냈다.



약 4년 만에 1조원대 영업이익을 달성했지만 에쓰오일은 “절반 이상이 유가 상승에 따른 재고 관련 효과”라고 평가했다. 실제 현금 흐름과는 상관없는 장부 이익이라는 뜻이다.



에쓰오일을 비롯한 4대 정유사는 중동 사태 전 1월과 2월 배럴당 60~70달러 수준으로 원유를 구매했다. 하지만 3월부터 국제유가가 100달러 이상으로 치솟았다. 유가가 오르면 원유 가치가 상승해 재고평가이익에 반영된다. 업계에선 이를 ‘래깅효과’라고 부른다.



유가가 안정세에 접어들면 반대로 비싸게 구매한 원유 가치가 떨어져 영업이익에도 부정적인 영향을 미친다. 에쓰오일은 올 2분기 실적을 전망하면서 “향후 유가 하락 시 재고 관련 손실과 래깅효과로 인한 영업이익 하방 리스크가 존재한다”고 밝혔다.



업계에선 1분기 실적 발표를 앞둔 SK이노베이션·GS칼텍스·HD현대오일뱅크에서도 비슷한 흐름이 나타날 것으로 보고 있다.



다만 에쓰오일의 1분기 깜짝 실적이 단순히 재고평가이익 착시효과 때문만은 아니라는 평가도 나온다. 에쓰오일은 호르무즈 해협이 봉쇄되자 우회로인 사우디아라비아 얀부항을 통해 원유 수입을 이어왔다. 사우디 국영 아람코 자회사인 AOC가 에쓰오일 지분 63.4%를 보유하고 있어 비교적 원활하게 사우디산 원유 수입이 가능하다.



에쓰오일은 이날 호실적 요인으로 “석유 수급 불확실성이 확대됐지만, 장기 계약에 기반한 원료 조달과 운송 체계로 공급 안정성을 확보했다”고 설명했다.



사활을 건 샤힌 프로젝트가 순항하고 있다는 점도 긍정적인 요소다. 샤힌 프로젝트는 에쓰오일이 2023년 1월 시작한 9조2580억원 규모의 석유화학 설비 구축 사업이다. 에쓰오일은 “프로젝트 공정 진행률은 96.9%로, 예정대로 올해 상반기 내 기계적 완공 예정”이라고 밝혔다.



에쓰오일은 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 석유 최고가격제와 관련해 “내수 판매가를 국제 석유 가격에 연동하지 못하면서 정상 가격 대비 상당한 규모의 손실을 보고 있다”고 했다. 에쓰오일은 “정부 보상위원회를 통해 손실을 보전받을 계획이지만 아직 구체적인 계산 기준 등이 마련되지 않았다”며 “손실 보상 금액이 확정되는 시점에 손익에 반영하겠다”고 설명했다. 정부는 손실 보전을 위한 예비비 4조2000억원을 편성한 상태다.

