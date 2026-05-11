LS전선·한전기술, ‘부유식 해상풍력’ 시장 선점 동맹

설계·조달 핵심기술 전략적 협력

LS전선이 한국전력기술과 손잡고 급성장하는 ‘부유식 해상풍력’ 시장 선점을 위한 전략적 협력에 나선다.설계 단계부터 양사의 역량을 결합해 글로벌 경쟁력을 극대화한다는 구상이다.



LS전선은 한국전력기술과 ‘부유식 해상풍력 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약의 핵심은 전력계통 설계 초기 단계부터 케이블 사양을 사전에 반영하는 ‘설계 연계형 협력 모델’ 구축에 있다.



부유식 해상풍력은 풍력 터빈 구조물을 바다 위에 띄우는 방식으로, 기존 고정식보다 먼바다에 설치할 수 있어 입지 제약이 적고 대규모 발전이 가능하다.



하지만 파도와 조류에 따라 구조물이 끊임없이 움직이기 때문에, 전력을 전달하는 해저 케이블 역시 높은 내구성이 요구된다.



전기적 성능은 물론, 반복적인 기계적 하중과 피로도를 견뎌낼 수 있는 복합 설계가 필수적이다.



LS전선은 이러한 환경에 최적화된 ‘다이내믹 해저 케이블’을 국내 최초로 개발하며 기술적으로 앞서고 있다.



여기에 육상 발전소 EPC(설계·조달·시공) 분야에서 독보적인 노하우를 가진 한국전력기술의 전력계통 설계 및 해양 환경 분석 기술을 더해 기계·전기 통합 설계의 완성도를 높일 계획이다.



최근 유럽과 일본을 중심으로 부유식 해상풍력 프로젝트가 확대되고 있고, 국내에서도 울산 해역 등을 중심으로 대규모 사업이 가시화되고 있다.



LS전선은 자회사인 LS마린솔루션과의 협업을 통해 설계, 제조, 시공, 유지 보수를 아우르는 ‘턴키(일괄수주)’ 역량을 확보한 만큼, 이번 협약이 수주 경쟁력 제고에 큰 기폭제가 될 것으로 보고 있다.

