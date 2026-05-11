박종현 한국기자협회 회장, 국제기자연맹 집행위원 선출

박종현 한국기자협회 회장(사진)이 국제기자연맹(IFJ) 집행위원으로 선출됐다고 기자협회가 11일 밝혔다. 박 회장은 최근 프랑스 파리에서 열린 IFJ 창립 100주년 기념 세계총회에서 직접 투표로 선출된 16명의 집행위원단에 포함됐다. 임기는 2029년까지 3년이다.



IFJ는 1926년 창립된 언론인 단체로, 현재 146개국, 60만명 이상의 언론인이 가입돼 있다. 한국기자협회는 1966년 IFJ의 정회원으로 가입했다.