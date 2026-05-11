경향신문 조미덥 기자, 중앙선거관리위원장 표창

조미덥 경향신문 기자(사진)가 11일 중앙선거관리위원장 표창을 받았다.



조 기자는 이날 정부과천청사 중앙선관위 대강당에서 열린 제15회 유권자의날 기념식에서 노태악 중앙선관위원장으로부터 표창을 받았다.



중앙선관위는 “언론인으로서 부정선거 의혹 해소 및 확산 방지 관련 보도 등을 통해 선거관리에 대한 국민의 신뢰를 회복하는데 기여했다”고 표창 이유를 밝혔다. 중앙선관위는 “특히 부정선거 음모론을 반박하는 보도, 부정선거 의혹 확산 방지를 위한 입법적 보완 필요성을 공론화하는 보도를 통해 유권자가 안심하고 선거에 참여할 수 있는 환경 조성에 일조했다”고 설명했다.



노 위원장은 이날 기념사를 통해 이번 6·3 지방선거에서 국민이 직접 확인하는 공정선거참관단 전국 확대, 사전투표소 폐쇄회로(CC)TV 영상의 24시간 상시 열람을 도입한다고 밝혔다. 그는 “6·3 지방선거가 공정하고 깨끗하게 치러지도록 철저히 준비하고 있다”며 유권자의 투표 참여를 독려했다.



유권자의날(5월10일)은 한국 민주정치의 출발점인 1948년 5월10일 제헌국회의원 선거를 기념해 2012년 제정된 법정기념일이다.

