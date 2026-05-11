삼성전자 노사, 사후조정 첫날 11시간 ‘마라톤 협상’…끝내 합의 불발

삼성전자 노사가 사후조정 절차 첫째날 성과급 산정 방식을 놓고 11시간30분에 달하는 마라톤 협상을 이어갔지만 끝내 합의에 이르지 못했다. 노사는 12일 다시 만나 협상을 이어갈 예정이다.

11일 삼성전자 노사는 정부세종청사 중앙노동위원회(중노위) 제1조정회의실에서 사후조정 절차를 통해 협상을 재개했다. 회의는 오전 10시부터 오후 9시30분까지 약 11시간30분 동안 비공개로 진행됐다.

노조 측은 성과급 제도 개선을 핵심 요구사항으로 내세웠다. 삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)는 성과급 상한 폐지와 함께 영업이익의 15%를 재원으로 하는 성과급 지급 기준을 단체협약을 통해 제도화해야 한다고 요구했다.

반면 사측은 성과급 산정 시 영업이익 10%와 특별포상을 결합하겠다는 입장이나 제도화는 수용하기 어렵다는 입장을 고수해, 이날 회의는 성과 없이 종료됐다.

양측은 12일 오전 10시 같은 장소에서 2차 회의를 열고 논의를 이어간다. 중노위는 이날 회의에서 조정안을 제시할 것으로 알려졌다.

사후조정은 조정이 종료된 뒤 노동쟁의 해결을 위해 노사 동의하에 다시 실시하는 조정으로, 중노위가 중재자 역할을 맡아 교섭을 진행한다. 사후조정을 통해 조정안이 도출되면 단체협약과 같은 법적 효력을 지닌다.

이번 사후조정도 결렬될 경우, 삼성전자 창사 이래 두 번째 총파업이 현실화될 가능성이 있다. 삼성전자 노조는 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 예고한 바 있다.