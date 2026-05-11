창간 80주년 경향신문

‘트럼프 암살 시도’ 만찬장 총격 남성···재판에서 “무죄” 주장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 25일 백악관 출입기자단 만찬 행사장에 권총 등으로 무장한 채 잠입해 도널드 트럼프 미국 대통령을 살해하려 시도한 혐의로 기소된 남성이 재판에서 무죄를 주장했다.

AP통신은 11일 트럼프 미국 대통령 살해를 시도하고 이를 막으려던 비밀경호국 요원에게 산탄총을 발사한 혐의를 받는 콜 토마스 앨런이 연방법원에서 무죄를 주장했다고 보도했다.

AP통신에 따르면 앨런은 이날 수갑과 족쇄를 차고 주황색 수감복을 입은 채 연방법원 정식기소 심리에 출석했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘트럼프 암살 시도’ 만찬장 총격 남성···재판에서 “무죄” 주장

입력 2026.05.11 23:12

수정 2026.05.11 23:15

펼치기/접기
  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지닌 피로 워싱턴 연방검사장이 공개한 지난달 25일 백악관 출입기자협회 만찬장 총격 사건 당시 영상. 엑스 갈무리

지닌 피로 워싱턴 연방검사장이 공개한 지난달 25일 백악관 출입기자협회 만찬장 총격 사건 당시 영상. 엑스 갈무리

지난달 25일 백악관 출입기자단 만찬 행사장에 권총 등으로 무장한 채 잠입해 도널드 트럼프 미국 대통령을 살해하려 시도한 혐의로 기소된 남성이 재판에서 무죄를 주장했다.

AP통신은 11일(현지시간) 트럼프 미국 대통령 살해를 시도하고 이를 막으려던 비밀경호국(SS) 요원에게 산탄총을 발사한 혐의를 받는 콜 토마스 앨런이 연방법원에서 무죄를 주장했다고 보도했다.

AP통신에 따르면 앨런은 이날 수갑과 족쇄를 차고 주황색 수감복을 입은 채 연방법원 정식기소 심리에 출석했다. 앨런은 짧은 심리 내내 직접 발언하지 않았으며, 담당 변호인이 그를 대신해 무죄 답변을 제출했다.

지난 4월 25일 워싱턴 힐튼 호텔에서 앨런은 행사장에 무장 난입했다가 체포됐다. 당시 비밀경호국 요원 1명이 방탄 조끼를 입은 상태에서 총에 맞았고, 앨런은 총상 없이 부상을 입었다.

AP통신에 따르면, 앨런의 변호인단은 법무부 고위 관리 2명 이상이 피해자 또는 증인이 될 수 있어 이해 충돌의 소지가 있다며 사건에 관여하지 않도록 제척해줄 것을 요청했다. 트레버 맥패든 미 연방지방법원 판사는 이날 법정에서 즉각 결론을 내리지 않고 변호인 측에 제척 요청의 범위를 구체적으로 설명해달라고 요구했다고 전해졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글