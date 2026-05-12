상담해주다가 광고 연결?···‘수익’과 ‘신뢰’ 갈림길 선 생성형AI

오픈AI가 ‘챗GPT 광고’ 적용 국가를 확대하면서 ‘광고 수익 모델’이 AI 업계 전반으로 확산할지 관심이 쏠린다. 구글도 ‘계획에 없다’는 기존 입장을 바꿔 제미나이에 광고 도입을 검토하는 등 광고 사업을 새 수익원으로 주목하는 분위기다. 그러나 대화나 상담의 용도로 AI를 사용하는 소비자 입장에선 광고 도입이 껄끄러운 게 사실이다. 광고 도입으로 인한 신뢰 하락이나 개인정보 남용 우려를 해소하지 못할 경우 역효과가 날 수도 있다.

11일 취재를 종합하면, 오픈AI는 지난 8일 수 주 내로 영국·멕시코·브라질·일본·한국에 광고 서비스를 시범 도입하겠다고 밝혔다. 광고는 오픈AI는 무료 이용자와 Go 요금제(저가요금제) 이용자를 대상으로 적용된다. 광고는 답변 아래에 구분된 카드 형태로 ‘스폰서’ 표기와 함께 노출될 것으로 보인다.

오픈AI의 행보는 투자 수익화의 일환이다. 챗GPT 이용자 수는 1년 전보다 2배 가까이 늘었지만 여전히 이용자의 90% 이상은 무료 이용자다. 오픈AI는 구독 모델만으로는 폭증한 데이터센터 연산 비용을 감당하기 어렵다고 보고 지난 2월부터 미국 등에서 시범적으로 광고 모델을 운영해왔는데, 이번에 광고 대상 국가를 더 확대한 것이다.

오픈AI는 내부적으로 2030년 광고 매출 1000억달러를 목표치로 정한 것으로 알려졌다. 현재 오픈AI의 연환산 매출이 250억달러 수준인 것을 감안하면 사실상 광고를 ‘주 수입원’으로 삼겠다는 전략이다.

과거 광고 도입에 부정적이었던 구글도 입장을 선회했다. 지난 1월 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 “제미나이에 광고를 넣을 계획은 없다”고 했으나 지난 4월 필립 쉰들러 최고사업책임자(CBO)는 “잘 만들어진 광고는 유용할 수 있다. 적절한 시점에 계획을 공개할 것”이라며 제미나이에 광고 도입을 시사했다.

그러나 AI 사용자의 ‘거부감’은 넘어야 할 산이다. AI의 답변과 광고가 함께 제공되면 답변의 진정성에 의심을 품게 될 가능성이 크기 때문이다. 기술분석매체 더인포매틱스가 지난 2월 실시한 설문에 따르면 챗봇 이용자의 77%가 광고가 있는 AI 서비스를 신뢰하지 않는다고 답했다.

AI 검색 서비스를 주력으로 하는 퍼플렉시티는 2024년 말 스폰서 광고를 도입했다가 이듬해 소비자 신뢰 훼손 등을 이유로 지난 2월 중단했다. 퍼플렉시티 측은 “광고를 도입하면 사용자가 모든 것을 의심하게 된다”고 말했다.

특히 생성형 AI가 기존 포털사이트와 달리 대화형 서비스를 채택하고 있다는 점도 광고에 대한 거부감을 키우는 요소다. 단순 검색 용도로 쓰이는 포털과 달리 생성형 AI는 정서적 교감을 위해 쓰는 경우도 적지 않다. 예를 들어, 직장에서의 고민을 AI에게 털어놓았더니 심리상담 광고를 연결한다면 이용자가 불쾌감을 느낄 수도 있다.

특히 AI가 광고 연결을 위해 이용자의 개인정보를 어디까지 쓸 수 있는지에 대해 세부 기준이 마련되지 않은 상태라는 점도 우려를 더한다. 외모에 대해 고민하는 소비자에게 시술을 권하는 식의 광고가 제공되는 경우에는 윤리 논란도 불거질 수 있다. 오픈AI는 개인 건강 등 민감한 주제에는 광고를 붙이지 않겠다는 입장이지만 명확한 기준은 불분명하다.

클로드 운영사인 앤트로픽은 현재 무광고 원칙을 고수하고 있다. 클로드는 지난 2월 “클로드 대화창은 광고 지면이 아니다”라며 광고 도입에 선을 그었다. 이런 결정에는 이미 코딩 등 B2B 시장을 중심으로 시장을 선점한 것도 영향을 미친 것으로 보인다.

이영애 인천대 소비자학과 교수는 “소비자는 개인정보가 어느 정도까지 광고에 활용되는지를 알기는 어려우므로 그에 관한 규정을 명확히 하고 선택권을 주는 것이 필요하다”고 말했다.