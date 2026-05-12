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본문 요약

트럼프 미국 대통령이 11일 이란과의 휴전이 간신히 유지되고 있다고 밝혀 중동 긴장이 재고조된 가운데 뉴욕증시가 인공지능 붐에 힘입어 강보합세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 95.31포인트 오른 49,704.47에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스 500 지수는 전 거래일보다 13.91포인트 오른 7,412.84에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전 거래일보다 27.05포인트 오른 26,274.13에 각각 마감했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“중동뉴스와 괴리” 美 S&P500 사상 첫 7400대 마감

입력 2026.05.12 07:03

  • 정유미 기자

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연합뉴스

연합뉴스

트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란과의 휴전이 간신히 유지되고 있다고 밝혀 중동 긴장이 재고조된 가운데 뉴욕증시가 인공지능(AI) 붐에 힘입어 강보합세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 95.31포인트(0.19%) 오른 49,704.47에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일보다 13.91포인트(0.19%) 오른 7,412.84에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전 거래일보다 27.05포인트(0.10%) 오른 26,274.13에 각각 마감했다.

S&P 500 지수가 7400대에서 마감한 것은 이번이 처음이다. 나스닥 지수도 종전 최고치 기록을 경신했다.

앞서 트럼프 대통령은 이란과의 휴전 상황에 대한 질문에 “믿을 수 없이 약하고, 가장 약한 상태다. 대대적으로 생명 연장 장치에 의존하고 있고 의사가 들어와서 약 1%의 가능성이 있다고 하는 상황”이라고 말했다.

앞서 폭스뉴스 인터뷰에서는 중단된 ‘해방 프로젝트’의 재개를 검토하고 있다고 밝히기도 했다.

중동 긴장 재고조로 이날 브렌트유 선물은 전 거래일 대비 2.9% 오른 배럴당 104.21달러에, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.8% 오른 배럴당 98.07달러에 마감했다.

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