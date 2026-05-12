트럼프 “프로젝트 프리덤 재개 검토···이란과 휴전 간신히 유지 중”

미국과 이란 간 비대면 종전 협상이 사실상 결렬된 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 유도하는 ‘프로젝트 프리덤’의 재개를 검토하고 있다고 밝혔다.

미 폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이 매체와의 인터뷰에서 중단된 프로젝트 프리덤의 재개를 검토하고 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 이전보다 더 큰 규모로 재개하는 방안을 언급하면서도 최종 결정은 내리지 않았다고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 발언은 이란에 더욱 큰 양보를 압박하기 위한 차원으로 보인다. 트럼프 대통령은 이란이 내놓은 종전협상안에 대해 전날 마음에 들지 않는다며 수용 불가 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진이 이란과의 휴전 상황에 관해 묻자 “믿을 수 없이 약하고, 가장 약한 상태”라고 말했다. 이어 “휴전이 대대적으로 생명 연장 장치에 의존하고 있고 의사가 들어와서 약 1%의 가능성이 있다고 하는 상황이다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 이란의 제안에 대해 용납 불가하며 멍청하다고 지적하면서 이란 전쟁을 끝낼 아주 단순한 계획이 있으며 이란은 핵무기를 가질 수 없다고 강조했다.

그는 이란이 고농축 우라늄을 미국에 넘기기로 했다가 말을 바꿨다고 주장했다. 트럼프 대통령은 “이틀 전에는 그랬다가 그들은 마음을 바꿨다. 문서에 명시하지 않았기 때문”이라고 했다.

트럼프 대통령은 백악관 행사 참석자들에게 발언을 너무 오래 하지 말라면서 “많은 장군이 나를 기다리고 있다. 중요한 일이고 사랑스러운 나라 이란과 관련된 일”이라고도 했다. 이는 이란에 대한 군사작전 재개 검토를 시사한 발언으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 미군 전력을 대대적으로 동원해 호르무즈 해협에서 상선 탈출을 돕는 프로젝트 프리덤을 지난 4일 돌입했다가 이란과의 종전 협상에 큰 진전이 있다며 이틀째인 5일 중단했다.