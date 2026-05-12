“우산 챙기세요” 전국 대부분 비···천둥·번개도

화요일인 12일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

기상청은 이날 전국 대부분 지역에서 비가 내리다가 오후에 그치겠으나 경상권과 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다고 예보했다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 내륙·산지 5∼30㎜, 강원 동해안 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북 10∼50㎜, 광주·전남·전북 20∼70㎜, 경남과 제주도 10∼50㎜, 대구·경북 5∼30㎜, 부산·울산 5∼20㎜다.

돌풍과 함께 천둥과 번개를 동반한 강한 비가 내리거나 우박이 떨어지는 곳도 있겠다. 충청권과 전라권, 경남 서부를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에는 시간당 10~20㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

전국이 대체로 흐리겠으나 수도권과 강원도는 밤에 대체로 맑아지겠다. 당분간 기온은 평년(최저 9~14도, 최고 20~24도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 낮 최고 기온은 20~24도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’으로 예상된다.