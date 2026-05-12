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“우산 챙기세요” 전국 대부분 비···천둥·번개도

입력 2026.05.12 07:12

절기상 곡우인 지난달 20일 서울 중구 정동길을 지나는 시민들이 우산을 쓰고 있다. 정효진 기자

절기상 곡우인 지난달 20일 서울 중구 정동길을 지나는 시민들이 우산을 쓰고 있다. 정효진 기자

화요일인 12일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

기상청은 이날 전국 대부분 지역에서 비가 내리다가 오후에 그치겠으나 경상권과 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다고 예보했다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 내륙·산지 5∼30㎜, 강원 동해안 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북 10∼50㎜, 광주·전남·전북 20∼70㎜, 경남과 제주도 10∼50㎜, 대구·경북 5∼30㎜, 부산·울산 5∼20㎜다.

돌풍과 함께 천둥과 번개를 동반한 강한 비가 내리거나 우박이 떨어지는 곳도 있겠다. 충청권과 전라권, 경남 서부를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에는 시간당 10~20㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

전국이 대체로 흐리겠으나 수도권과 강원도는 밤에 대체로 맑아지겠다. 당분간 기온은 평년(최저 9~14도, 최고 20~24도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 낮 최고 기온은 20~24도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’으로 예상된다.

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