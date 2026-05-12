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본문 요약

란 전쟁의 휴전이 간신히 유지되고 있으며 '프로젝트 프리덤' 재개까지 검토하고 있다는 도널드 트럼프 대통령의 발언에 이란 측도 모든 대응 준비를 마쳤다고 밝혔다.

또 갈리바프 의장은 "우리는 모든 옵션에 대한 준비를 마쳤으며, 그들은 깜짝 놀라게 될 것"이라고 강조했다.

갈리바프 의장의 이날 발언은 앞서 종전 조건을 두고 힘겨루기를 이어가고 있는 트럼프 대통령의 강경 발언에 대응한 것이다.

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이란 의회 의장 “이란 군, 어떤 침략에도 단호히 대응···깜짝 놀라게 될 것”

입력 2026.05.12 07:17

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

모하메드 바게르 갈리바프 이란 의회의장이 지난해 10월21일 레바논 베이루트에서 레바논 의회 의장과 회담을 마친 모습. AFP연합뉸스

모하메드 바게르 갈리바프 이란 의회의장이 지난해 10월21일 레바논 베이루트에서 레바논 의회 의장과 회담을 마친 모습. AFP연합뉸스

란 전쟁의 휴전이 간신히 유지되고 있으며 ‘프로젝트 프리덤’ 재개까지 검토하고 있다는 도널드 트럼프 대통령의 발언에 이란 측도 모든 대응 준비를 마쳤다고 밝혔다.

종전 협상에서 이란 대표단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 11일(현지시간) 밤 엑스에 “우리 군은 어떠한 침략에도 단호하게 대응할 준비가 되어 있다”고 썼다.

그는 “잘못된 전략과 결정은 언제나 잘못된 결과로 이어지기 마련이며, 전 세계는 이미 이 사실을 이해하고 있다”고 주장했다.

또 갈리바프 의장은 “우리는 모든 옵션에 대한 준비를 마쳤으며, 그들은 (우리의 대응에) 깜짝 놀라게 될 것”이라고 강조했다.

갈리바프 의장의 이날 발언은 앞서 종전 조건을 두고 힘겨루기를 이어가고 있는 트럼프 대통령의 강경 발언에 대응한 것이다. 앞서 트럼프 대통령은 이란과의 휴전 상황에 대한 질문에 “믿을 수 없이 약하고, 가장 약한 상태다. 대대적으로 생명 연장 장치에 의존하고 있고 의사가 들어와서 약 1%의 가능성이 있다고 하는 상황”이라고 말했다.

또 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서는 중단된 프로젝트 프리덤의 재개를 검토하고 있다고 밝혔다.

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