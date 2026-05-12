한국 1분기 성장률 주요국 중 1위…중국·인도네시아도 제쳐

올해 1분기 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 세계 주요국 중 최상위권에 속한 것으로 나타났다.

12일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 한국의 올해 1분기 GDP 성장률은 1.694%로 전날까지 속보치를 발표한 22개국 중 1위를 차지했다.

상대적으로 높은 성장세를 이어온 인도네시아(1.367%)와 중국(1.3%)을 큰 폭으로 제쳤다. 1분기 경제가 1% 이상 성장한 것은 3개국뿐이었다.

한국은 지난해 4분기 성장률이 -0.161%에 그쳐 한은 통계에 포함된 주요 41개국 중 38위로 추락했으나 올해 들어 순위가 급반등했다.

올해 1분기 성장은 반도체를 비롯한 수출 덕분이었다.

1분기 수출은 정보기술(IT) 품목을 중심으로 5.1% 급증했고, 순수출(수출-수입) 기여도는 1.1%포인트(p)에 달했다.

양대 반도체 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스가 1분기 57조2000억원, 37조6000억원에 달하는 ‘어닝 서프라이즈’를 기록하며 성장을 견인했다.

한은이 지난 2월 제시한 전망치(0.9%)를 두 배 가까이 웃도는 1분기 성장률이 발표되자 국내외 기관들은 앞다퉈 자체 전망치를 상향 조정하고 있다.

전날 한국금융연구원은 올해 성장률 전망치를 기존 2.1%에서 2.8%로 0.7%p 높였다. 한은은 오는 28일 새로운 경제전망을 발표한다.

한편 올 1분기 GDP 성장률 4위는 핀란드(0.861%)였으며 헝가리(0.805%), 스페인(0.614%), 에스토니아(0.581%), 미국(0.494%), 캐나다(0.4%), 독일(0.334%), 코스타리카(0.279%), 벨기에(0.2%), 오스트리아(0.197%), 이탈리아(0.165%), 체코(0.153%), 네덜란드(0.051%), 포르투갈(0.022%) 등이 뒤를 이었다.

프랑스는 0.005% 역성장했으며 스웨덴(-0.21%), 리투아니아(-0.444%), 멕시코(-0.8%) 등도 마이너스 성장률을 보였다. 아일랜드(-2.014%)는 1분기에만 2% 넘게 뒷걸음쳤다.