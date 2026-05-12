‘삼성 유니폼’ 주왕산 등산 그 초등생 어디에···사흘째 헬기·드론 총동원 수색

경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종된 초등학생 A군(11)을 찾기 위한 수색작업이 사흘째 이어지고 있다.

12일 경북경찰청과 경북소방본부, 국립공원공단 등에 따르면 이날 오전 6시부터 대규모 인력과 장비를 투입해 수색을 진행 중이다. 전날에는 인력 347명, 장비 58대, 헬기 3대, 드론 6대 등을 동원했으나 A군을 찾지 못했다. 야간에도 인력 80명과 열화상 카메라가 장착된 드론 5대, 구조견 등이 투입됐다.

수색은 부모가 A군을 마지막으로 목격한 기암교에서 주봉(해발 720.6m)까지 이어지는 등산로를 중심으로 국립공원 내 모든 등산로와 주변 비탈면 등지에서 이뤄지고 있다. 기암교와 주봉 간 거리는 약 2.3㎞로, 공원 내 등산로는 정비돼 있지만 등산로를 벗어나면 경사가 급하고 수풀이 우거진 구역이 많다.

대구에 거주하는 A군은 지난 10일 부모와 주왕산국립공원 내 사찰을 방문했다가 실종됐다. A군은 당일 정오쯤 기암교에서 “조금만 산에 올라갔다 오겠다”는 말을 남기고 사라졌고, 돌아오지 않자 부모가 오후 5시 53분쯤 119에 신고했다. 가족은 경찰에 “1년 전쯤에도 이곳을 등반했는데 힘들어해 중도 하산한 적 있다”고 진술했다.

경찰은 국립공원 내 폐쇄회로(CCTV)를 확인한 결과 범죄와 연관된 정황은 없는 것으로 보고 있다.

A군은 키 145㎝가량에 마른 체형으로, 실종 당일 삼성라이온즈 유니폼과 모자를 착용하고 있었다. 휴대전화는 소지하지 않았다.